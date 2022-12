Dit toestel van Samsung is dé aanrader voor wie goedkoop een nieuw exemplaar wil

Heb je je eindejaarspremie gekregen en wil je die investeren in een nieuw televisietoestel? Of wil je een geliefde voor Kerstmis verrassen met een gloednieuw exemplaar? Dit zijn de drie beste modellen van 55 inch die dit jaar uitkwamen, voor een budget van nog geen 500, 1000 en 1500 euro.

Tot 500 euro: Samsung TU7020 55 inch

,,Deze tv is al sinds oktober 2020 op de markt. Dat is lang voor een tv, maar hij doet het gewoon heel goed. Deze Samsung is een prima televisie voor een scherpe prijs”, zegt Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers.

,,Er zit niets spannends aan dit toestel en verwacht niet al te veel poespas.” Het toestel heeft bijvoorbeeld geen 100Hz-scherm, maar dat vind je eigenlijk niet in deze prijsklasse. Deze televisie biedt wel prima allround beeldkwaliteit, en dat voor nog geen 500 euro.

500 tot 1000 euro: LG A2 55" – vanaf 869 euro

,,Dit is de instap-oled van LG.” Je vindt deze tv ook nog in de B-, C- en de veel duurdere G-serie. De A2 heeft een 50Hz- in plaats van een 100 Hz-scherm en beschikt niet over een HDMI-aansluiting 2.1, maar over HDMI 2.0. Met een nieuwe PlayStation 5 of Xbox Series X werkt deze televisie dan ook wat minder fijn.

,,Je kan dan de hogere ‘refresh rates’ van die nieuwe consoles niet aan. Maar dat is dan ook het voornaamste verschil”, zegt Van Ballegoie. ,,Dit blijft een heel goed oledpaneel met hele mooie beeldkwaliteit.” Het voordeel van oled is dat de kijkhoeken perfect zijn, net als het contrast. Zwart is echt zwart. ,,Het pluspunt bij dit toestel is bovendien dat je ruim onder de 1000 euro blijft.”

Meer dan 1000 euro: Samsung OLED QD QE55S95BA

Deze eerste QD oled televisie van Samsung kreeg de Ultimate Award van Tweakers, vertelt Van Ballegoie. ,,Dit toestel combineert een hoge helderheid met een perfect contrast, uitstekende kijkhoeken en een nauwkeurige kleurweergave.”

Dankzij het QD-oledpaneel is de S95B helderder dan reguliere oled-tv’s en blijft de kleurverzadiging ook bij een hoge helderheid in stand. Dit toestel is volgens Van Ballegoie ook heel geschikt voor gaming, want hij beschikt wel over HDMI 2.1 en kan tot 144 Hz gaan.

De prijs van Samsungs S95B is bovendien aanzienlijk lager dan de Sony A95K, de enige andere QD-oled die momenteel verkrijgbaar is, terwijl de prestaties van beide modellen vergelijkbaar zijn. ,,Je koopt deze tv voor rond de 1300 euro en dat is gewoon een heel scherpe prijs voor zo’n beeldkwaliteit.”

