Dit waren de trends van de grootste techbeurs ter wereld

Alle journalisten zitten weer in het vliegtuig, de tv's zijn weer ingepakt en de beursvloer is weer klaar voor het volgende extravagante event in Las Vegas: CES 2019 zit erop. Maar na vijf dagen rondslenteren over The Strip in ‘Sin City’, al vergapend aan de technologische snufjes, rest er maar één vraag: wat waren dé trends van dit jaar? Een overzicht.

De oprolbare televisie

Dat het apparaat zou komen wisten we al, maar de kogel was dan deze week echt door de kerk: LG introduceerde een oprolbare tv. De LG Signature televisie is functioneel, komt dit jaar op de markt en heeft een 65 inch OLED-scherm. Het apparaat zou geen nadelen hebben ten opzichte van een ‘normale’ televisie. Dat mag ook wel, want het gaat voor een astronomische prijs over de toonbank. Men moet denken aan een flinke auto, zo’n 20.000 euro.

Micro LED

Samsung presenteerde een modulair micro ledscherm. Dat is een televisiescherm opgebouwd uit diverse losse paneeltjes. Zo bouw je dus met elk vierkantje een grotere televisie. En dat opent de mogelijkheden tot televisies in diverse vormen. Ook hoef je bij één dode pixel niet meteen het hele scherm te vervangen.

Verwacht overigens niet dat we hier snel mee aan de slag kunnen. Samsung denkt dat de paneeltjes pas in twee tot drie jaar voor consumenten beschikbaar zijn. Ook presenteerde Samsung een 8K 98-inch QLED scherm. Bizar groot (bijna 2,5 meter) en hoogstwaarschijnlijk onbetaalbaar.

8K-televisies

De andere Zuid-Koreaan, LG, trapte CES af met een megascherm van 88 inch op een resolutie van 8K. Dat is een heel groot en heel scherp scherm. Niet alleen LG richt zich op 8K, ook alle andere fabrikanten zetten erop in. Dat is best vreemd, aangezien er nauwelijks content in 8K beschikbaar is. De content voor 4K is pas de afgelopen paar jaar op gang gekomen, maar ook bij 4K duurde het lang voordat media echt geproduceerd werd in die resolutie. Zodra het op de markt komt is het waarschijnlijk schreeuwend duur, maar dat gaat waarschijnlijk snel omlaag, tot het de nieuwe standaard wordt.

Goedkope 4K-televisies

Heb je je altijd al afgevraagd wat je moet met die onafgewerkte muur in de woonkamer? Een optie is de gigantische 4K-televisie van TCL, die tijdens de beurs werd aangekondigd. Die optie is ook nog redelijk betaalbaar: het bakbeest kost ‘slechts’ 1899 euro. Rembrandts Nachtwacht aan de muur? Met deze gigatelevisie van 75 inch (1,90 meter) is het betaalbaar en mogelijk. De televisie heeft een 4K UHD-resolutie, Dolby Vision-technologie en ingebouwde HDR. Verder is het een Smart-tv; apps zoals Netflix en YouTube zijn standaard ingebouwd.

Een megascherm voor een relatief prikkie

Stem-assistent in alles!

De revolutie van de Google Assistent, Amazon Alexa en Apple Siri gaat waarschijnlijk alleen maar door in 2019. Niet alleen de telefoons en de home-hubs krijgen de functie, vermoedelijk krijgt alles ondersteuning voor de technische hoogstandjes van de grote drie. Koelkasten, bierbrouwers, televisies en meer. Alles is binnenkort te besturen met de stem.

Buigbare telefoon

De buigbare telefoons gaan dit jaar vermoedelijk massaal de smartphonemarkt veroveren. De bekende fabrikanten zijn echter nog niet klaar voor een officiële onthulling. Het Chinees-Amerikaanse Royole is dat wel en heeft de telefoon al beschikbaar gesteld voor Chinese consumenten. Tweakers mocht de Royolo FlexPai uitproberen.

Techbeurs

Vorige week vond in Las Vegas de Consumer Electronics Show plaats, de grootste techbeurs ter wereld. Traditiegetrouw tonen ’s werelds grote elektronicaproducenten hier van 8 tot en met 11 januari de belangrijkste en allernieuwste snufjes. Denk aan gigatelevisies met megaresoluties en, sinds een jaar of twee, auto’s. Daarnaast waren er vorig jaar veel gadgets van kleinere bedrijven en start-ups: robots, de smarthomeartikelen et cetera. Vaak komt er niets daadwerkelijk op de markt (ook wel vaporware genoemd), maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten.