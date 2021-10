Dit weekend wordt er bijna 35 miljoen euro verdeeld tijdens het WK Dota 2

The International is weer in volle gang. Het jaarlijkse wereldkampioenschap Dota 2 wordt voor de tiende keer georganiseerd en heeft dit jaar een record prijzenpot van bijna 35 miljoen euro.

The International is het wereldkampioenschap Dota 2, wat één van de meest competitieve online games ter wereld is. Het toernooi werd voor het eerst in 2011 georganiseerd en staat bekend om zijn grote prijzenpotten. Tijdens die eerste editie ging het daarbij nog ‘slechts’ om 1,4 miljoen euro, negen edities later staat er maar liefst bijna 35 miljoen euro op het spel.

Het toernooi is tot nu toe één keer gewonnen door een Nederlands team. Tijdens de editie van 2017 gingen de spelers van het Utrechtse Team Liquid er met de titel en de toenmalige hoofdprijs van ruim 9 miljoen euro vandoor.

Nederland maakt dit jaar geen kans

Omdat het toernooi afgelopen jaar geen doorgang kon vinden vanwege de impact van het coronavirus, staan dit weekend de finales van de tiende editie van The International op de planning. Het toernooi zou dit jaar eigenlijk plaatsvinden in Zweden, maar werd vanwege de coronawetgeving in dat land verplaatst naar Roemenië.

Een ding was voorafgaand aan de jubileumeditie al duidelijk: een hernieuwde Nederlandse titel zat er bij voorbaat niet in, aangezien Team Liquid zich niet wist te plaatsen voor het toernooi. De teams die zich wel kwalificeerden hebben inmiddels een groepsfase en een aantal afvalrondes achter de rug. Daarin maakten vooral de Chinese teams indruk. PSG.LGD en Invictus Gaming werden allebei groepswinnaar.

De Europese hoop was dit jaar wederom gedeeltelijk gevestigd op tweevoudig winnaar OG. Het team dat er tijdens de laatste twee edities met de titel vandoor ging, verloor in de eerste afvalronde echter van het tweede Europese ijzer in het vuur, Team Secret, en kon vervolgens in het verliezersschema geen potten breken. Team Secret zette daarentegen in de volgende ronde overtuigend Invictus Gaming aan de kant, waardoor zij met PSG.LGD gaat strijden voor de eerste plek in de finale.

Voor de tweede finaleplek zijn op het moment van schrijven nog vier teams in de race. Zaterdagochtend nemen de twee Chinese top-teams Vici Gaming en Invictus Gaming het tegen elkaar op, voor een plek in de volgende ronde tegen Team Spirit. De winnaar van die partij gaat vervolgens met de verliezer van PSG.LGD en Team Secret uitmaken wie de tweede finalist wordt.

Multimiljonairs die nog rijker worden

Voor het geld hoeven de spelers van OG het in ieder geval niet meer te doen. De organisatie verdiende met haar titels in 2018 en 2019 bij elkaar opgeteld ruim 50 miljoen euro.

Daarvan gaat een gedeelte natuurlijk naar de organisatie, maar dan nog bleef er voldoende over om van spelers ana, Topson, Ceb, JerAx en superster N0tail multimiljonairs te maken.

The Aegis

De deelnemende teams strijden tijdens The International naast een gedeelte van de gigantische prijzenpot natuurlijk ook voor de titel van beste Dota 2-team ter wereld. In tegenstelling tot de meeste sporten hoort bij de TI-titel geen schaal of beker, maar een schild. De Aegis of Champions genaamd.

Het uit zilver en brons vervaardigde schild werd dit jaar als ware het olympisch vuur gebruikt om het toernooi officieel te openen. De Aegis werd van winnaar op winnaar overgedragen, tot verdedigend kampioen OG hem terug plaatste op zijn sokkel. Daar blijft hij tot zondag de nieuwe winnaars worden gekroond, die hem zich dan een jaar lang mogen toe eigenen.

