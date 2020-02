Dit willen Nederlanders vooral weten over het coronavirus

Van elke euro die muzikanten verdienen, komt 80 cent uit streaming­dien­sten

11:46 De Nederlandse muziekindustrie zag in 2019 de omzet flink stijgen. Dat komt vooral door de toenemende inkomsten van streamingsdiensten. Bijna 80 procent van de verdiensten komt uit het online luisteren van muziek. In 2015 was dat de helft.