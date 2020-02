Dit zijn de best geprijsde laptops van dit voorjaar

Beste koopEen goede laptop is in ieder huishouden onmisbaar. Je werkt er thuis mee, kan een filmpje kijken in bed en neemt hem makkelijk overal mee naar toe. De experts van Tweakers bekeken de beste laptops van dit moment en verdeelden ze in drie prijsklasses. De beste koopjes lees je hieronder.

Een uitgebreide versie van deze koopgids is te vinden op Tweakers.

Budgetlaptop: HP 14s-dq (1733nd)

Met een budget van 500 euro gaan we op zoek naar een budgetlaptop. Onze eisen zijn een redelijk vlotte processor, een ssd en een goed scherm met een ips-paneel. Deze keer komen we uit bij een uitvoering van de HP 14s en we hoeven het budget niet op te maken, want er is voor 400 euro al een versie die aan de eisen voldoet.

De HP 14s is, zoals de naam al aangeeft, een 14"-laptop. Met de HP 14s haal je goede hardware in huis voor je geld, maar aan de behuizing zie en voel je wel dat dit een goedkope laptop is. De behuizing is deels van metaal gemaakt, maar hij is niet heel stevig. Vooral de rand om het scherm buigt wat gemakkelijk mee. Ook de touchpad voelt goedkoop aan, maar werkt wel goed in combinatie met Windows.

Onder de motorkap is alles goed in orde, met een degelijke processor en snelle SSD die voldoet aan onze eisen. Het scherm, met full-HD resolutie, is beter dan veel van zijn directe concurrenten, onder meer door de goede kijkhoeken. Daarnaast heb je weinig last van reflecties. In onze browsetest houdt de laptop het ruim 6,5 uur vol, een aardige score. Voor 400 euro kan je niet al te kieskeurig zijn, maar de HP 14s-dq is wat ons betreft een goede allround keuze.

Het middensegment: Lenovo ThinkPad E595 (20NF001HMH)

De laptopcategorie tot 700 euro noemen we die van de ‘basislaptop’ en daarbij zoeken we een laptop van 14 of 15 inch met vlotte hardware. Voor deze koopgids hebben we voor dat geld wel een laptop gevonden die beschikt over 16GB en een ssd van 512GB, en dat kom je in deze prijsklasse niet vaak tegen. De laptop in kwestie is de Lenovo ThinkPad E595, met AMD Ryzen 5-processor.

De ThinkPads staan bekend om hun goede toetsenborden en stevige behuizingen. In het geval van de E595 is de behuizing deels van plastic en deels van metaal gemaakt. De achterkant van het scherm is van metaal, terwijl de rest van de behuizing van plastic is. Opvallend genoeg valt dat scherm wel enigszins te torderen, terwijl het plastic deel van de behuizing steviger aanvoelt.

De ThinkPad E595 is een zakelijke laptop die prima tot zijn recht komt op een consumentenbureau. Vooral het toetsenbord vinden we erg prettig tikken. De laptop heeft wel wat onhandige dingen, zoals de aansluitingen, die niet echt praktisch zijn. Dat speelt vooral als je een extern scherm met een hoge resolutie aansluit of veel randapparatuur via usb 3.0 wilt aansluiten. Daarnaast had het scherm wat steviger gekund. Maar dat zijn kleine nadelen voor een laptop die heel veel hardware voor je geld biedt. Op het moment van schrijven heb je voor iets meer dan 650 euro een goede processor, 16GB werkgeheugen en een 512GB-ssd. De hardware is gemakkelijk uit te breiden, waardoor de laptop ook nog eens voorbereid is op de toekomst.

Voor onderweg: Lenovo ThinkBook 13s

De Lenovo ThinkBook 13s is een zogeheten thin&light laptop (dun en licht), die je gemakkelijk kunt meenemen. We zijn op zoek gegaan naar een laptop die die eigenschappen heeft en daarnaast vlotte hardware, een lange accuduur en een goed scherm bied. De Lenovo ThinkBook 13s bleek de beste keuze.

De ThinkBooks 13s hebben een metalen behuizing die lekker stevig aanvoelt. Met een gewicht van 1,32kg is het niet de allerlichtste 13,3"-laptop, maar zwaar is hij zeker niet en de constructie voelt degelijk aan. Een handige extra is de vingerafdrukscanner die in de aan-uitknop is verwerkt. De laptop is net geen 16mm dik, maar biedt wel ruimte aan drie volledige usb-poorten. Links treffen we ook een hdmi-poort en de stroomaansluiting.

Het 13,3"-scherm is mat afgewerkt en je hebt dus niet snel last van reflecties. Alle ThinkBook 13s-uitvoeringen hebben een goede accu en die levert in deze uitvoering met nieuwe processor een accuduur van rond de negen en een half uur. Behoorlijk goed.