Dit zijn de beste bluetooth-oordoppen met een klein prijskaartje

Beste KoopTijdens de sport, thuiswerken of gewoon op de bank met een tablet: bluetooth-oordoppen zijn gewoonweg handig. Maar we willen niet allemaal 279 euro uitgeven aan een setje oordoppen van Apple. Gelukkig zijn er veel goedkopere alternatieven. Techsite Tweakers bekeek er drie van Jabra, Huawei en Samsung.

Jabra Elite 75t (156 euro)

Volledig scherm Jabra 75t © Tweakers

Vaak, maar zeker niet altijd, geldt dat je krijgt waarvoor je betaalt. In deze round-up blijkt het te gelden, maar natuurlijk zijn er nuanceverschillen. Als we tussen deze drie draadloze oortjes mochten kiezen zonder ook maar een cent uit te geven, dan zouden we voor de duurste gaan: de Jabra Elite 75t-oordoppen. Ze klinken goed voor volledig draadloze in-ears, hebben een compact laaddoosje met een goede accuduur en de bediening met de knoppen op de zijkant is het fijnst. Die bediening kun je ook nog eens grotendeels naar wens instellen, en er zijn veel functies en opties in de goed smoelende en overzichtelijke app.

Deze dopjes filteren windruis beter weg dan de Huawei- en Samsung-oortjes en bovendien klinkt de modus die omgevingsgeluid doorgeeft, veel natuurlijker dan bij andere oordoppen. Een nadeel is dat ze er het langst over doen om te koppelen als je ze uit het doosje haalt. En voor deze prijs is het ook een lichte teleurstelling dat ze geen actieve ruisonderdrukking hebben, een enorm populaire functie op dit moment.

Samsung Galaxy Buds+ (112 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy Buds © Tweakers

De Samsung Galaxy Buds+ zijn een goede tweede en voor sommigen vermoedelijk zelfs de beste keuze. Onder hen bevinden zich in potentie de Samsung Galaxy-smartphonebezitters, want de dopjes kunnen dan gebruikmaken van de stabielere bluetooth van Samsung zelf. Bovendien gaat het koppelen erg snel en zie je een handig statusoverzichtje met de accupercentages, net als bij AirPods. De oordoppen klinken een stuk neutraler, maar ook wat killer dan de Jabra-oordoppen.

Toch zit er veel detail in het geluid en zijn de Galaxy Buds+ de beste dopjes voor de purist zonder te hoeven sleutelen aan de equalizer. Daarnaast hebben ze ondersteuning voor draadloos laden en hebben de oordoppen zelf de beste accuduur, blijkt ook uit onze eigen test. De aanraakvlakken zijn voor ons een minpunt, omdat onbedoeld aanraken snel gebeurt.

Ook kun je de acties die via de aanraakvlakken het volume regelen en schakelen naar de omgevingsgeluidmodus, niet tegelijk gebruiken en is het gebrek aan goede waterdichtheid een nadeel. De omgevingsgeluidmodus klinkt verder onnatuurlijk en windruis is ook meer aanwezig dan bij de Jabra Elite 75t. Wel filteren ze achtergrondgeluiden het beste weg tijdens gesprekken, bleek uit onze tests.

Huawei FreeBuds (84 euro)

Volledig scherm Huawei FreeBuds © Tweakers

De Huawei FreeBuds 3i kunnen we het langst in onze oren houden zonder dat ze gaan irriteren bij het randje aan de onderkant van onze oorschelp. Dat zal voor meer mensen gelden. Ook zijn dit de enige dopjes in onze test met actieve noise cancelling. Dat is een flinke plus, zeker op dit prijspunt, en het werkt redelijk. Een meerwaarde is het zeker, hoewel de ruis van de oordopjes zelf wat irritant kan zijn in deze modus. Bij het luisteren naar muziek valt dat echter bijna niet op. De oordoppen klinken niet slecht, maar laten minder detail horen dan de andere en de bastonen worden wat slordig weergegeven. Voor deze prijs kunnen we echter redelijk tevreden zijn, zeker omdat ze tijdens het schrijven van deze round-up nog eens in prijs zijn gezakt.

Helaas worden deze dopjes geplaagd door enorme windruis in de modus waarin omgevingsgeluid wordt versterkt. Daardoor wordt deze modus wat ons betreft onbruikbaar tijdens het buiten sporten of fietsen. Ook nadelig is dat volumecontrole niet mogelijk is via de aanraakvlakken op de oortjes en dat je in het algemeen vrijwel niets kunt instellen bij deze doppen; er is zelfs geen equalizer.

De accuduur van de dopjes zelf is ook benedenmaats, waardoor je ze na een paar uurtjes luisteren weer in het laaddoosje moet stoppen. Ook kun je ze maar met één apparaat tegelijk verbinden. Je levert dus al met al best veel in ten opzichte van alleen al de oordoppen hierboven. Alsnog is het prima te verdedigen om deze oordoppen te kiezen als je actieve noise cancelling belangrijk vindt en geen pietlut bent wat geluidskwaliteit betreft. We hebben zeker ook slechtere oordoppen in onze oren gehad. Toch is ons advies voor de meesten: geef een paar tientjes extra uit.

Volledig scherm Tabel oordoppen © Tweakers