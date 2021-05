Dit zijn de beste drones voor beginners

Wanneer je op straat rondwandelt, mag je soms straten in waar auto’s verboden zijn. Datzelfde geldt ook voor wie met drones wil vliegen: er zijn heel wat regels, maar ze verschillen soms naargelang je toestel. Sommige drones worden gebruikt om in gevaarlijke gebieden te opereren, terwijl je andere voor minder dan 100 euro in de supermarkt kan kopen.

Regels

Na jaren van onduidelijke regels in ieder individueel land, heeft Europa begin dit jaar eindelijk de dronewetgeving gelijkgetrokken. Met andere woorden: voldoe je in Nederland aan de regels, dan doe je dit grotendeels ook in andere Europese landen.

Daar staat tegenover dat boetes hoog kunnen oplopen - tot maximaal 8700 euro. Eerder dit jaar hebben we de dronewetgeving uitgebreid geanalyseerd in een los artikel.

Beste drones

Met voorsprong het bekendste dronemerk is DJI. Het Chinese bedrijf bestaat intussen meer dan vijftien jaar en is goed voor zo’n 70 procent van de drones op de consumentenmarkt. Ze hebben instapmodellen van 99 euro tot professionele toestellen die duizenden euro’s kosten. Dit zijn alvast enkele aanraders.

DJI Tello (vanaf 100 euro)

Zowat de allergoedkoopste drone op de markt is de DJI Tello. Voor zo'n 100 euro heb je een drone die 13 minuten kan vliegen en beelden maakt in 720p (standaard HD-resolutie). Het toestel begint automatisch te vliegen door hem in de lucht te gooien en wordt bestuurd via je smartphone of tablet. Uiteraard kun je deze drone op veel vlakken niet vergelijken met duurdere toestellen, maar het is wel een fijn gadget voor wie eens wil weten hoe het voelt om met een drone te vliegen.

DJI Mini 2 Fly More Combo (vanaf 572,95 euro)

Deze drone is perfect voor beginners. Je kan ‘m los kopen voor minder dan 400 euro, maar de ‘Fly More Combo’ heeft heel wat interessante accessoires. De drone weegt 249 gram, waardoor je net onder de grens valt waarop je een competentiecertificaat nodig hebt. Doordat het apparaat inklapbaar is, kan het zo mee op reis. Met een volle accu kun je een halfuur vliegen, maar bij deze set krijg je onder andere ook twee extra accu’s. De drone filmt in 4K-resolutie.

DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (vanaf 985 euro)

Nog een interessante combo is die van de Mavic Air 2. Het toestel is iets duurder, maar kan ook meer. Zo heeft de verbinding tussen de drone en je afstandsbediening minder last van storing en filmt hij ook in 4K. De sensor kan foto’s nemen van 48 megapixel (48 miljoen pixels) en heeft een diafragma van f/2.8 (groot diafragma, dus veel lichtinval) waardoor je ook in donkere omstandigheden aan de slag kan.

