Dit zijn de beste (en betaalbare) camera’s voor de hobbyfotograaf

Beste KoopDe hobbyfotograaf heeft tegenwoordig veel opties. Van budget-smartphones die al een heel eind komen, tot zeer goede maar ook dure fullframe camera’s . In deze koopgids gaan we precies tussen deze twee uitersten zitten en bekijken we de beste consumentencamera’s.

Dit is een ingekorte versie van een volledige koopgids, te lezen op Tweakers.

Camera’s in dit segment zijn nog steeds populair. De sensor is weliswaar kleiner dan 35mm-fullframe, maar de kwaliteit is alsnog stukken beter dan die van de sensoren van smartphones en de meeste compactcamera’s. Bovendien kun je lenzen wisselen, die ook nog eens een stuk betaalbaarder zijn dan hun fullframe-equivalenten doordat er minder glas nodig is. Toch verschillen het aanbod en het beleid nogal per camerafabrikant. In deze gids vind je de beste modellen van rond de 1000 euro.

Sony Alpha A6400

Sony Alpha A6400

De nummering bij Sony is niet altijd even logisch. De A6400 heeft een hoger nummer dan de A6300, maar is in feite een lager gepositioneerd model. Dat komt doordat de A6300 - destijds het topmodel - werd opgevolgd door de A6500 en die vervolgens recent weer door de A6600. Daardoor ontstond ruimte aan de onderkant, die werd ingevuld door de A6400 en later nog de A6100 daar weer onder. De A6400 onderscheidt zich van de goedkopere A6100 met oogautofocus tijdens video-opnamen, betere weerbestendigheid, een afkijkschermpje met hogere resoluties en meer instellingsopties.

De A6400 heeft een compacte body, met voor-en nadelen. Ondanks zijn kleine voorkomen is de grip best redelijk, wat te danken is aan de verbeterde grip aan de voorkant, die we ook kennen van andere recente camera’s in deze serie. Toch ligt hij iets minder prettig in de hand dan andere, grotere camera's in deze test. Dat komt onder andere doordat je pink onder de body bungelt.

De camera schiet video’s van behoorlijk hoge kwaliteit. Dat komt mede doordat het beeld vanaf een hogere resolutie, circa 6k, wordt teruggerekend naar 4k. De kleurweergave is realistisch, wat een voordeel is. Bij het maken van foto’s draait het model van Sony mee in de top van deze test. De plaatjes van de camera zijn scherp en van hoge kwaliteit. Daarmee behoort de camera tot de top in deze test.

Een tegenvaller zijn de menusystemen van de A6400. Sony heeft in zijn recentste camera’s het menusysteem al wat op de schop gegooid, maar kan nog steeds niet tippen aan zijn concurrenten. Al met al is de A6400 een zeer goede camera, zeker gezien het relatief zachte prijskaartje.

Fujifilm X-T30

Fujifilm X-T30

Fujifilm heeft altijd een eigenzinnige blik op de ideale vorm van bediening gehad. Op de X-seriemodellen vind je geen draaiwieltje waarmee je de modus van de camera kunt aanpassen. Wel zit er links een programmawiel, waarmee je kunt overschakelen naar verschillende modi, zoals panorama’s, video en zelf-voorprogrammeerde standen. De camera ligt niet al te lekker in de hand. Hoewel de grip van het toestel in de basis prima is, ligt hij wat minder goed in de hand dan de concurrentie. Vooral met grote handen is dat merkbaar. Als je hem met één hand vasthoudt, moet je hem stevig vastklemmen. Het is te doen, maar de concurrerende camera’s liggen beduidend stabieler in de hand.

Het is de enige camera van de vijf die beschikt over een snelle usb-c 3.2-aansluiting, waarmee je met een hoge sneleheid je beelden kunt overzetten. De concurrentie is een stuk trager en gebruikt deels ook nog het verouderde micro-usb. Daar staat wel tegenover dat de Fujifilm een minder gangbare microfoonaansluiting heeft. Fujifilm heeft het menusysteem onlangs gemoderniseerd en dat werpt zijn vruchten af. Zo vind je zaken als witbalans, beeldkwaliteit en ruisonderdrukking in een apart menu en is een speciaal autofocus-menu in het leven geroepen voor alles wat met die techniek te maken heeft.

De autofocus van de de X-T30 doet niet onder voor die van de duurdere Fujifilm X-T3, waarbij de 425-focuspunten tijdens het maken van zowel foto’s als video’s vlot presteren. In de fotomodus is oogautofocus beschikbaar. Daarnaast biedt de X-T30 een flinke hoeveelheid extra mogelijkheden, zoals het fluisterstil fotograferen met elektronische sluiter. Op videogebied doet Fujifilm het zeer goed, al moet hij de Panasonic en Sony net boven zich dulden. Een beperking is de limiet van slechts tien minuten opnametijd in 4k.