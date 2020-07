Dit zijn de beste high-end smartphones met een lager prijskaartje

Elke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het hogere segment van tussen de 500 en 700 euro.

Echt budget is 500 tot 700 euro natuurlijk niet, maar je krijgt voor deze prijs wel een telefoon die nog net in het hogere segment ligt.

De koopgids is deze maand weer flink vernieuwd. Niet alleen zijn er nieuwe toestellen uitgekomen en dus toegevoegd, maar ook zijn sommige prijzen zijn naar beneden gegaan en andere vreemd genoeg juist gestegen. Dat heeft tot gevolg dat smartphones die twee maanden geleden een aanrader waren, dat nu soms niet meer zijn. Ook kan een toestel zich plotseling hebben ontpopt tot koopje. Toch moeten we zeggen dat we deze keer weinig grote prijsdalingen hebben gezien in vergelijking met sommige andere keren. Hoe dan ook, dit zijn volgens ons na uitgebreid onderzoek, per categorie de beste smartphones van dit moment.

Huawei P30 Pro

Volledig scherm De P30 Pro. © Huawei

De P30 Pro koop je vooral voor de camera en de accuduur; die zijn beide uitstekend. De camera kan bij weinig licht veel betere foto’s maken dan die van andere telefoons. In situaties waarin andere telefoons voor een fatsoenlijk plaatje de nachtmodus al moeten inschakelen en vragen om de telefoon seconden lang stil te houden, levert de P30 Pro met een relatief korte sluitertijd nog prima foto’s af.

Mocht het echt donker worden, dan heeft hij ook nog een nachtmodus. De camera met telelens zit onder een hoek, als ware het een periscoop. Daardoor heeft hij ‘5x optische zoom’ ten opzichte van de primaire camera. Dat is ook zeldzaam op smartphones.

Het oledscherm is mooi, maar niet het mooiste dat je kunt krijgen. Een ander nadeel is de situatie van Huawei; de fabrikant blijft de telefoon ondersteunen, maar Android-upgrades naar nieuwe versies zijn waarschijnlijk lastiger.

Wie in deze prijsklasse updates en upgrades het belangrijkst vindt, kan het best terecht bij een Google Pixel 4 van vorig jaar of een van de modellen van OnePlus. Deze P30 Pro heeft echter inmiddels een prima prijs-kwaliteitverhouding en kunnen we dan ook aanraden.

iPhone XR

Volledig scherm © AFP

Na het uitkomen van de iPhone SE (2020) is dit niet meer de goedkoopste iPhone, maar hij is zonder meer interessant. Misschien zou je eerder neigen naar de iPhone XS en we geven je geen ongelijk, omdat dat compacte toestel een camera extra en een oledscherm heeft. Toch wint de XR het met gemak op het gebied van accuduur en bovendien is hij een stukje goedkoper. Verder heeft de XR natuurlijk de A12-soc van 2018, waarmee hij nog wel een tijdje voort kan in combinatie met de goede softwareondersteuning van Apple.

Poco F2 Pro

Volledig scherm Poco F2 Pro © Xiaomi

Deze Xiaomi-telefoon is niet zo’n vanzelfsprekende aanrader als zijn voorganger Poco F1 of zelfs de 9T Pro, maar je krijgt wel degelijk veel waar voor je geld. Stereoluidsprekers, een hogere schermverversingssnelheid, draadloos laden en een ip-rating voor waterdichtheid heeft hij niet. Wel heeft hij een van de snelste processors van het moment, een 3,5mm-poort, een mooi oledscherm en een uitgebreide cameraset-up. Die laat het helaas wel afweten bij slechte lichtomstandigheden. De software is evenmin geweldig, maar de accuduur is gelukkig prima.