Dit zijn de beste koelkasten van het moment

Een koelkast is natuurlijk een vrij essentieel apparaat in huis, en gezien de omvang en de prijs ook niet iets dat je jaarlijks opnieuw koopt. Om je keuze te vergemakkelijken, dook onze techredacteur in de best beoordeelde modellen van het moment, voor elk wat wils en voor elk budget.

LG GBB62PZGFN

Koel-vriescombinatie

Prijs: 730 euro

Kenmerken: Koelkastmodel: standaard. Vriezer: onderaan. Energieklasse: A+++. Geluidssterkte (max.): 36dB. Inhoud koelruimte: 277 liter. Inhoud vriesruimte: 107 liter.

De meeste koelkasten met ingebouwde vriezer zijn kastmodellen met de koelruimte bovenaan en de diepvries onder. Dit model van het Koreaanse LG Electronics heeft ook nog een deuralarm, een versvak en een snelvriesfunctie.

Het is bovendien een uitstekend voorbeeld van hoe de technologie van koelkasten zich razendsnel ontwikkelt, zonder dat je daar per se iets van merkt als consument.

Zo wordt de condensatie van vocht in opgeslagen groenten en fruit gelijkmatig gedoseerd in de lucht in de koelkast, zodat alle voedingsmiddelen een goede vochtbalans houden.

Samsung RS68N8222S9

Amerikaans model

Prijs: 1530 euro

Kenmerken: Koelkastmodel: Amerikaans. Vriezer: side-by-side. Energieklasse: A+++. Geluidssterkte (max.): 39dB. Inhoud koelruimte: 407 liter. Inhoud vriesruimte: 210 liter.

Voor een Amerikaanse koelkast heb je plaats nodig in je keuken, en het is even wennen dat het koelgedeelte zich náást het vriesgedeelte bevindt. Natuurlijk is dit model veel duurder dan een klein tafelkoelkastje, maar je koopt zo’n bakbeest meestal ook niet zomaar. Bij mensen die veel feestjes geven of bij gezinnen met veel kinderen komt het enorme volume - 617 liter aan koel- en vriesruimte - waarschijnlijk wel van pas.

Bosch KTR15NW4A

Tafelmodel

Prijs: 350 euro

Kenmerken: Koelkastmodel: standaard. Vriezer: vriesvak. Energieklasse: A+++. Geluidssterkte (max.): 39dB. Inhoud koelruimte: 106 liter. Inhoud vriesruimte: 14 liter.

Maar wat als je erg klein woont? Of bijvoorbeeld een bescheiden koelkast wil voor in je tuinhuis waar je in deze coronatijd een thuiskantoortje hebt ingericht? Dan kom je al snel uit bij zo’n klein tafelmodel. Deze van Bosch heeft een vriesvakje en een versvak voor groenten en fruit, maar vooral een relatief ruime laadcapaciteit gezien zijn grootte. Verwacht natuurlijk niet de technologische tierelantijnen die je bij de andere apparaten in ons overzicht wél krijgt, maar voor deze prijs is dit een heel degelijk no-nonsense model.

Smeg FAB28RWH3

Retro/design-model

Prijs: 1200 euro

Kenmerken: Koelkastmodel: retro/design. Vriezer: vriesvak. Energieklasse: A+++. Geluidssterkte (max.): 38dB. Inhoud koelruimte: 223 liter. Inhoud vriesruimte: 26 liter.

In het designsegment wordt er snel gekeken naar de modellen van Smeg. En terecht, want de Italiaanse fabrikant blijft schitteren met zijn retrofuturistische fiftiesdesign in meer verschillende kleuren dan je je kunt bedenken. Smeg-koelkasten in de FAB28-reeks, zoals deze, behoren sinds een cruciale technische make-over vorig jaar nu ook tot de A+++-klasse, en hebben een binnenkant met nieuwe glasplaten en ledverlichting. Ook kregen ze een systeempje erbij dat koude lucht gelijkmatiger in de koelkast verdeelt en een speciale lade om voedsel langer op een ideale temperatuur en het juiste vochtniveau te houden.

