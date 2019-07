Dit zijn de beste smartphones tussen de 175 en 250 euro

Beste koopTerwijl de topmodellen steeds duurder worden, is er aan de andere kant van het spectrum het tegenovergestelde te zien: goede, scherp geprijsde smartphones worden steeds goedkoper. Hardware.Info keek deze keer naar topmodellen van 175 tot 250 euro. Welke is de beste koop?

Het is er op de smartphonemarkt de laatste jaren niet minder druk op geworden. Waar we bij diverse andere productgroepen zien dat er steeds minder spelers overblijven die onderling de taart verdelen en zodoende een haast onaantastbare positie verwerven, is dat op de smartphonemarkt wel anders.

Ja, er zijn de Grote Twee - Samsung en Apple - maar verder zijn er nog talloze andere bedrijven die smartphones produceren en daar zitten niet louter obscure bedrijven tussen. Huawei wist zich de afgelopen jaren gestaag tot de nummer drie te ontwikkelen. Vorig jaar verkocht het meer smartphones dan ooit en stootte het zelfs Apple van de tweede plaats achter marktleider Samsung. Dan hebben we het nog niet eens gehad over bedrijven als Sony, Oppo, Xiaomi, Motorola, OnePlus en Asus - om er maar een paar te noemen - die nog steeds de ambitie hebben om een positie op deze uiterst competitieve markt te behouden.

Enorme verbetering

Daarbij doet zich het wonderlijke feit voor dat de enorme concurrentie aan de ene kant ervoor gezorgd heeft dat smartphones in de basis enorm verbeterd zijn ten op zicht van een aantal jaar geleden - met name in het budgetsegment. Aan de andere kant zien we dat het prijsbereik eveneens veel groter geworden is en die rek zit uiteraard naar boven toe. Voor de topmodellen vragen diverse fabrikanten inmiddels zonder blikken of blozen bedragen die ruimschoots boven de 1000 euro liggen. Een jaar of drie geleden was dat nog enkele honderden euro’s minder: de Samsung Galaxy S7 en S7 Edge kostten bij introductie begin 2016 respectievelijk 699 en 799 euro.

De enorme uitbreiding van het prijsbereik is samen met het immer immense aanbod van toestellen de reden waarom wij de traditionele segmenten - zeker in een koopgids - liever wat verder opsplitsen om de vergelijking constructief te houden. Zodoende hebben we ervoor gekozen om het budgetsegment te verdelen in een 100-175 euro en 175-250 euro deel.

De bijna foutloze allrounder (Xiaomi Redmi Note 7 (179 euro)

Volledig scherm Xiaomi © Hardware.Info

Wat direct opvalt aan de Xiaomi Redmi Note 7 als je het toestel uit de doos haalt is dat deze smartphone ogenschijnlijk feilloos is afgewerkt. De combinatie van twee glasplaten een kunststof frame zijn op zichzelf niet bijzonder, maar dermate goed uitgevoerd dat je de indruk hebt een veel duurdere telefoon in handen te hebben. Dat is echter niet het geval: op het moment van schrijven kost de 4GB/64GB versie die wij testten gemiddeld 205 euro.

Het toestel ligt prettig in de hand, mede dankzij de afgeronde randen. Daarbij moet zeker ook gemeld worden dat de blauwe versie die wij in handen kregen een onderscheidend kleurverloop toont aan de achterzijde. Of je dit mooi vindt is een kwestie van smaak, maar in een markt waar bijna alle producten sterk op elkaar zijn gaan lijken is het een welkome afwisseling. Minder enthousiast zijn we over de cameramodule die behoorlijk uit de behuizing steekt, een hoesje lijkt dan ook geen gek idee.

Verder heeft het toestel een behoorlijke accuduur, een full hd beeldscherm, een usb-c aansluiting en de 3,5 millimeter audiojack. Over de kwaliteit van de camera van de Redmi Note 7 zijn we ronduit enthousiast, zeker voor dit prijspunt en afgezet tegen zijn alternatief, de Motorola Moto G7 Power. In de eerste plaats heeft de Xiaomi duidelijk de lichtgevoeligere lens, wat natuurlijk vooral bij de foto’s in de onverlichte fotostudio goed is te zien. Daarbij vertonen de beelden duidelijk minder ruis dan die van de G7 Power en aanzienlijk meer details. Ook de kleurweergave is duidelijk in betere handen bij de Redmi Note 7.

Het alternatief: fenomenale accuduur tegen een prijs (Motorola Moto G7 Power, 196 euro)

Volledig scherm Motorola © Hardware.Info

De Motorola Moto G7 Power is net als de Xiaomi Redmi Note 7 een keurig afgewerkt toestel dat er een stuk duurder uitziet dan het in werkelijkheid is. Momenteel ben je net geen 200 euro kwijt als je dit toestel koopt. Je krijgt voor dat geld een heel behoorlijk toestel in handen, dat duidelijk op één punt excelleert maar ook twee duidelijk mindere kanten heeft.

Om met die laatste te beginnen: bij de G7 Power ben je beperkt tot een verouderde wifi-adapter en een minder display - dat overigens wel prima is afgesteld. Ook op dit prijspunt verwachten we tegenwoordig gewoon een stapje hoger. Daarbij is de camera afdoende voor het prijspeil, maar niet meer dan dat.

Daar staat tegenover dat het toestel een royale geheugenconfiguratie van 4GB/64GB biedt en overwegend goed presteert in de systeemtests. Ook de usb-c aansluiting voor de voeding en de aanwezigheid van een 3,5 mm jack kunnen we waarderen.