Dit zijn de beste tablets die je nu kunt kopen

Een smartphone is vaak prima, maar ’s avonds op de bank of in bed is een tablet met een groter scherm vaak fijn. We zetten samen met de redactie van BestGetest de beste exemplaren van het moment op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van de beste tablets op techsite BestGetest. Ook hebben zij de beste midrange tablets op een rij gezet.

Als beste getest: iPad Air (2022)

Volledig scherm iPad Air (2022) © Apple

De iPad Air 2022 werkt als een speer. De iPad is inmiddels voor veel mensen de norm qua tablets geworden, en dit model bewijst waarom. De stevige processor is door Apple ontwikkeld en de software en hardware zijn perfect op elkaar afgestemd. Zelfs de camera’s, die normaal in tablets kunnen tegenvallen, zijn hier zeer goed.

De tablet wiebelt wel een beetje als je hem neerlegt, door de uitstulpende camera achterop. Dat kunnen we Apple vergeten, vooral als je bedenkt dat de selfiecamera voorop ook een forse upgrade heeft gehad.

Wel is de kleurafstelling van het scherm iets minder goed. De aluminium behuizing is wel stelvol, al niet heel stevig, wat de tablet gevoelig maakt voor vallen en stoten. Een hoesje is dus op zijn plaats.

De beste middenklasser: iPad (2021)

Volledig scherm iPad (2021) © Apple

Kijken we in een lager prijssegment, dan is het ook Apple dat de markt regeert. De iPad uit 2021 biedt een uitstekende accuduur van 11 uur, een goed scherm met een dito frontcamera en geweldige systeemprestaties. Ook hier is de software prettig, en belooft Apple lange ondersteuning via software-updates.

Het is wel jammer dat het ontwerp in de jaren weinig is veranderd, want inmiddels begint de Apple-tablet er wat verouderd uit te zien. Ook moet je er rekening mee houden dat je een mogelijk gewilde stylus los erbij moet kopen voor circa. 100 euro.

De beste Android-tablet: Samsung Galaxy Tab S7

Volledig scherm Galaxy Tab S7 © Samsung

De Samsung Galaxy Tab S7 is een prachtige tablet met razendsnel scherm dat met 120 beeldjes per seconde kan verversen. Dat is iets waar je bij bovenstaande iPads niet op kunt rekenen. Hij draait op Android, wat wellicht natuurlijker voelt als je een Android-telefoon hebt. De accuduur is positief met twaalf uur gebruikstijd.

Qua gebruikerservaring geven we de voorkeur aan de iPad, maar de verschillen zijn klein. Samsung verkoopt ook een groter exemplaar genaamd de S7+, maar die is wel een stuk duurder. Al kun je hetzelfde zeggen voor de S7, waarbij je extra moet betalen voor wat bijbehorende accessoires.

Goedkoop Android-alternatief: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Volledig scherm Galaxy Tab S6 Lite © Samsung

De Galaxy Tab S6 Lite is ook een fijne tablet die wel met een bijbehorende stylus wordt geleverd. De camera is goed, het scherm bevalt en de processor blijkt vrij snel. Dat maakt het een prima tablet om op te werken, winkelen of streamen.

Wie liever selfies maakt, merkt dat de camera te wensen overlaat. Ook is de accuduur van 9 uur lager dan bij de concurrentie, waardoor hij vaker aan een stopcontact aangesloten moet worden.

