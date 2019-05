Dit zijn de beste tech-koopjes voor Moederdag

Een goed cadeau voor Moederdag kan nog best lastig zijn. Wij van AD Tech helpen je natuurlijk graag een handje met het uitzoeken van een mooi geschenk en daarom hebben we de beste tech-koopjes op een rij gezet.

Google Home Mini

De Google Home Mini is een goede en betaalbare smartspeaker. Met stemcommando’s zet je gemakkelijk je favoriete muziek op, stuur je je Smart Home aan en maak je jouw dag net ietsje makkelijker met Google Assistent.

Fitbit Charge 3

De Fitbit Charge 3 is voor smartwatch-begrippen een goedkoop horloge. Het slikke apparaatje helpt je bij het fitnessen, maar kan ook notificaties vanaf je smartphone laten zien.

Bosch Steelstofzuiger

Steelstofzuigers hebben in korte tijd de markt bestormd en dat valt te begrijpen. Ze nemen om te beginnen véél minder plaats in dan een klassieke stofzuiger en ook qua zuigkracht is het type veel beter geworden. Het is ook veel minder een gedoe om er ook mee in de kleine hoekjes van de kamer te komen of om snel wat kruimels op de stoel weg te werken.

Apple AirPods

De draadloze oordoppen van Apple zijn in rap tempo erg populair geworden. Dat is niet zo gek. Het zijn goed klinkende, comfortabele koptelefoontjes die uitblinken in gebruiksgemak.

Kobo e-reader

Met een e-reader kun je jouw gehele boekenkast meenemen in je rugzak. De Kobo Clara HD heeft een mooi scherm, is licht en ook nog eens betaalbaar. Lezen maar!

Mix & Go Blender

De WMF Kult X Mix & Go Blender is een uitstekende goedkope optie voor smoothie-verslaafden. De blender is compact en goed uitgerust voor het dagelijkse snij- en mixwerk.

Google Chromecast

Met dit apparaatje haal je eigenlijk een dvd-speler, een muziekspeler, een blu-rayspeler en nog meer in huis. Sluit hem aan op je televisie of monitor en bedien hem via je smartphone, tablet of computer. Simpeler kan het haast niet. Nooit wil je nog iets anders.

Samsung Tablet

