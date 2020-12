Dit zijn de beste televisies om nu aan te schaffen

Is het voor jou belangrijk dat je games er fantastisch uitzien of hecht je veel waarde aan een goede geluidskwaliteit? Zie hieronder welke tv het beste bij je past.

LG GX Oled

Volledig scherm LG GX Oled © LG

Specificaties: 4K - oled - 120 Hz - WebOS



Voor wie van een strak design houdt is de LG GX, met een scherm van slechts twee centimeter dik, een schot in de roos. Je betaalt een meerprijs in vergelijking met andere LG-televisies met oled-technologie (Organic Light Emitting Diodes), die dankzij zelfstandig oplichtende beeldkristallen in het scherm zorgt voor een mooie kleurenpracht, maar daar tegenover staat wel dat je geniet van een uitstekend contrast. Daarnaast is het beeld vanuit allerlei kijkhoeken duidelijk te zien. Wat minder fijn is het korte netsnoer en het ondermaatse geluid. Dus als dat belangrijk voor je is, is een extra soundbar geen overbodige luxe.

Philips 805

Volledig scherm Philips 805 © Philips

Specificaties: 4K - oled - 60 Hz – Android TV



Ook Philips heeft meerdere oled-tv’s in zijn assortiment. De 805 of 855 - het enige verschil is de vorm van de voet - biedt door die technologie én door de tweaks die fabrikant TP Vision doorvoerde, een zeer goed contrast en een nauwkeurige kleurweergave. Bovendien is het beeld vanuit verschillende kijkhoeken prima en komt er goed geluid uit. En natuurlijk is er Philips’ Ambilight-technologie, die de gloed van het beeld verder over de achterliggende muur drapeert. De iets te grote inputvertraging voor games is een nadeeltje.

Sony A8

Volledig scherm Sony A8 © Sony

Specificaties: 4K - oled - 60 Hz – Android TV



Sony knalt eveneens met oled-televisies. Zo biedt het recente A8-model een uitstekende beeldkwaliteit en een fijn geluid, een strak design én Android TV: met afstand het beste besturingssysteem voor smart-tv's dat er op de markt is. Gamers zullen bij dit model echter last hebben van iets te veel inputvertraging.

Samsung Q950R

Volledig scherm Samsung Q950R © Samsung

Specificaties: 8K - qled - 60 Hz – Tizen



Een televisie met 8K-resolutie kopen is vooralsnog geen must. Content hiervoor is namelijk ontzettend schaars, op een handvol 8K-YouTube-filmpjes na. Voorlopig zijn er ook nog geen 8K-games. Desondanks doet Samsung wel al een voorzichtige poging om 8K-tv’s steeds betaalbaarder te maken en met dit model trekt de Koreaanse fabrikant de prijs onder de 2000 euro voor een 55 inch. De Q950R is bovendien een qled-model: een concurrerende technologie voor oled. Dat betekent dat het scherm heel helder is in fel verlichte ruimtes. In donkere omstandigheden kunnen wel witte wazen in het beeld te zien zijn, wat blooming wordt genoemd. De kijkhoeken en het geluid zijn verder prima.

HiSense U8QF

Volledig scherm HiSense U8QF © HiSense

Specificaties: 4K - qled - 120 Hz – Vidaa OS



Naast Samsung verkoopt ook de Chinese fabrikant HiSense televisies met qled-beeldtechnologie. De budgetmodellen, zoals als deze U8QF, laten doorgaans een uitstekende prijs-prestatieverhouding zien. Net als de beeldkwaliteit is ook het geluid prima, dankzij de ingebouwde soundbar van JBL. De hoge beeldsnelheid is de kers op de taart. Wel scoort de tv minder qua kijkhoeken en is het eigen smart-besturingssysteem van HiSense ondermaats.

