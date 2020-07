Dit zijn de meest energiezuinige koelkasten

Onderzoeks­raad voor Veiligheid start onderzoek naar beveili­gings­lek Citrix

1 juli De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat het beveiligingslek in de thuiswerksoftware van Citrix onderzoeken. In december 2019 ontdekte Citrix dat er een groot gat in de beveiliging zat. De OVV gaat met name de aanpak van het probleem in de maanden nadat het lek ontdekt werd onder de loep nemen.