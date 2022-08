Dit zijn de meest hardnekkige geruchten rond de Apple Watch Series 8 (Pro)

De kans dat Apple naast nieuwe iPhones (14) dit najaar de Apple Watch Series 8 uitbrengt, is levensgroot. De afgelopen jaren kon je je klokje erop gelijk zetten, en volgens de eerste geluiden zal Apple op 7 september weer een aankondiging gaan doen over nieuwe producten.

De geruchtenmolen rondom de nieuwe smartwatch van de techgigant draait op volle toeren. Hieronder de belangrijkste kenmerken die de nieuwe Apple Watch waarschijnlijk zal hebben - althans, volgens insiders.

Nieuwe chip, zelfde specificaties

Zoals het er nu naar uitziet worden de nieuwe Apple Watch-modellen voorzien van de S8-chip die min of meer dezelfde specificaties zal hebben als de S7. Dat betekent dat er geen extreme of heel grote verbeteringen in snelheid merkbaar zullen zijn. De Apple Watch-modellen van volgend jaar zouden wél daadwerkelijk een compleet nieuwe processor moeten krijgen.

Drie versies: 8, 8 Pro en SE

Naast de nieuwe Series 8, gaat Apple waarschijnlijk ook een nieuw SE model uitbrengen. Dit zal opnieuw een ‘uitgeklede’ versie van de Watch zijn, maar wel met de nieuwste S8-chip en veel nieuwe functies. Interessanter en hardnekkig is het gerucht rond een Apple Watch Series 8 Pro model, speciaal bedoeld voor outdoor-liefhebbers en beoefenaars van extreme sporten. Het zou, volgens Mark Gurman van Bloomberg, gaan om een grotere, stoerdere variant.

Zo zou het scherm van dit Pro-model bijna twee inch diagonaal meten, groter dan de 1,9 inch diagonale schermgrootte van de huidige Apple Watch Series 7 en de geplande Apple Watch Series 8. Het Pro-model zal dan ongeveer 7 procent meer schermoppervlak hebben dan de 45mm Apple Watch Series 7, met een schermresolutie van 410 x 502 pixels. Het extra schermoppervlak zal wellicht gebruikt worden om meer fitnessgegevens weer te geven.

Het scherm van het Pro-model zou bovendien beter bestand moeten zijn tegen eventuele vallen en de smartwatch zelf zou een grotere accu hebben om langer mee te kunnen gaan. De robuuste versie wordt naar verluidt ook flink duurder: analisten noemen een prijskaartje van rond de 900 dollar.

Nieuw ontwerp en kleuren

Over het design gaan veel verschillende geluiden, maar een enorm groot verschil in vergelijking met vorige modellen wordt niet verwacht. Wel zou Apple voor haar Series 8 voor een meer platte, hoekige aanpak kunnen gaan. Kleuren die rondzingen zijn nu Starlight, Midnight, Product Red en Silver voor de aluminium modellen van de Apple Watch Series 8. De roestvrijstalen versie zou beschikbaar komen in Silver, Graphite en Gold.

Langere batterijduur

Apple werkt mogelijk aan een low-power mode, alias energie-spaarstand mode, voor de Apple Watch die gelijktijdig met de Series 8 en de release van watchOS 9 beschikbaar moet komen. Dit zou mogelijk kunnen dankzij de nieuwe S8-chip. Denk hierbij aan het beperken van notificaties, gezondheidssensoren en helderheid van het display. Hierdoor moet de smartwatch aanzienlijk langer meegaan.

Gezondheidsfeatures: wel of geen koorts?

Volgens onder andere The Wall Street Journal is Apple de afgelopen tijd druk bezig geweest met de ontwikkeling van verschillende nieuwe gezondheidsfuncties voor toekomstige Apple Watch-modellen. Het gaat dan onder meer om bloeddrukmeting, een thermometer voor het bijhouden van vruchtbaarheid en slaap, detectie van slaapapneu en diabetes.

Sommige van deze functies zouden al beschikbaar kunnen zijn met de Apple Watch Series 8, maar het is niet duidelijk of al deze sensoren al klaar zijn. Bloomberg’s Mark Gurman zegt dat de lichaamstemperatuursensor-functie waarschijnlijk wel in de Apple Watch Series 8 zit. Deze geeft je geen exacte temperatuurmeting, maar kan de drager wel waarschuwen bij koorts of als er grote schommelingen in lichaamstemperatuur gemeten worden.

De nieuwe Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 8 Pro en Apple Watch Series SE worden waarschijnlijk dit najaar geïntroduceerd.

