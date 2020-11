Dit zijn de verschillen tussen de iPad en de Galaxy Tab A7

Om te beginnen: de gelijkenissen tussen beide toestellen. Qua grootte zijn ze ongeveer hetzelfde: 10,2-inch (25,9cm) schermdiagonaal bij de iPad en 10,4-inch (26,4cm) bij de Galaxy Tab A7. Ze hebben ook beide een opslagcapaciteit van 32GB en een werkgeheugen van 3GB.

De prijs is een van de grote verschillen: voor de Galaxy Tab A7 betaal je 209 euro, voor de iPad maar liefst 368 euro. Betaal je die meerprijs enkel voor de naam Apple, of is er meer aan de hand?

Het scherm

Het 10,2 inch-scherm van de iPad heeft een resolutie van 2160 op 1620 pixels. De pixeldichtheid, die de scherpte van het beeld uitdrukt, bedraagt 265 dpi. Dat is een tikkeltje beter dan de Galaxy Tab A7, die het met een resolutie van 2000 op 1200 pixels en een pixeldichtheid van 224 dpi moet doen. Toch is het retina-display van de iPad wel iets beter qua helderheid en contrast. In de praktijk komt dit neer op een keuze tussen: ietsje beter of ietsje groter.

Accu en camera’s

Zowel de tablet van Apple als Samsung hebben een camera van 8 megapixel aan de achterkant. Dat is vergelijkbaar met andere tablets, maar bij de camera’s aan de voorzijde zit wél een groot verschil. De Galaxy Tab A7 heeft daar eentje van 5 megapixel, de iPad geeft je een frontcamera met een magere 1,2 megapixel. Dat is toch een nadeel in deze tijden van lockdown, waarin videobellen met collega’s, vrienden en familie regelmatig gebeurt.

De batterij van de Galaxy Tab A7 heeft 7.040mAh en houdt het ongeveer 13 uur uit bij normaal gebruik. De iPad heeft een batterij van 8.827mAh, maar strandt wel op 11 à 12 uur op één batterijlading.

Processor en besturingssysteem

Zowel de iPad als de Galaxy Tab A7 moeten het doen met een vergelijkbare processor die voldoende maar niet van het allerhoogste niveau is. Samsung koos voor de Qualcomm Snapdragon 662, Apple voor de A12 Bionic. Die laatste is bijvoorbeeld ook te vinden in de iPhone XS die in 2018 uitkwam. De nieuwe iPad Air maakt intussen gebruik van de betere A14 Bionic-chip.

De iPad draait op iPadOS, Apple’s besturingssysteem dat het beste uit tablets haalt. Bij de Galaxy Tab A7 is dat Android v10, dat minder apps aanbiedt die specifiek op een tablet draaien, maar alle standaardapplicaties zijn wel beschikbaar. Hier gaat het echt om persoonlijke voorkeur.

Het verdict

Er zijn wel enkele elementen die de meerprijs van de iPad verklaren, zoals het scherm, de processor en het op tablets afgestemde iPadOS. Ben je vooral een mediaverslinder, dan is het niet erg dat er minder tabletspecifieke apps op het Android-toestel draait, maar als je net dat beetje extra wil, zal je de buidel moeten trekken en voor Apple gaan.

