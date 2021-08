Dit zijn de zeven leukste augmented reality-apps voor je smartphone

Augmented Reality, afgekort als AR, wordt al heel wat jaren toegepast voor verschillende doeleinden. AR-techniek legt als het ware een virtuele wereld over de echte, bestaande wereld. Dat kan je bewerkstelligen door een peperdure AR-bril op te zetten, maar het kan ook veel makkelijker: gewoon met je mobiele telefoon.

De bekendste AR-game is Pokémon GO, waarmee je met je smartphone de wereldberoemde zakmonstertjes kunt vangen in je achtertuin, terwijl je op de bus wacht of op een plein in een stad of dorp. Maar onderstaande zeven AR-toepassingen voor je mobiele telefoon zijn ook zeer de moeite waard.

1. Google Translate - Android & iOS

Iedereen heeft wel eens Google Translate gebruikt in de webbrowser, maar je kunt deze functie ook als losse app downloaden om vervolgens de AR-functie te gebruiken. Het werkt heel simpel: maak een foto van de tekst die je niet begrijpt – bijvoorbeeld een Italiaanse menukaart - en de app vertaalt de tekst op je foto in real time.

Bij gebruik van wifi heb je toegang tot een groot aantal talen, maar je kan ook een aantal taalpakketten downloaden voor offline gebruik. Handig als je lang in het buitenland verblijft en niet wil roamen.

2. Ikea Place - Android & iOS

Hij werkt niet altijd perfect, maar na flink wat updates pakt deze tool – om via AR te controleren hoe de Ikea meubels bij je thuis komen te staan en of het allemaal wel past - toch verdraaid handig uit.

Je scant eerst de plattegrond van de kamer in kwestie met je telefoon, en vervolgens kun je meubelontwerpen selecteren en ze op hun plaats slepen met je smartphone als helpende hand.

3. Snapchat - Android & iOS

De populaire social media app Snapchat zet groot in op AR en introduceerde eerder dit jaar een reeks nieuwe AR toepassingen. Zo plak je bijvoorbeeld regenbogen en bloemen in beeld, waarbij het net lijkt of ze onderdeel vormen van je clipjes.

4. Inkhunter - Android & iOS

Met de slogan ‘Think before you Ink’ slaat Inkhunter de juiste toon aan, want een tatoeage zetten doe je niet zomaar. En als een plaat eenmaal op je arm, borstkas of billenpartij pronkt, gaat die er niet zomaar weer af. De app laat je kant-en-klare tatoeages uitproberen, alsook je eigen creaties ontwerpen. De tattoos kunnen in elke gewenste positie worden gezet en op elk deel van het lichaam worden geplaatst.

Tatoeages die met behulp van de camera op het lichaam worden geplaatst, zien er gedetailleerd en zonder meer levensecht uit. De app ondersteunt zowel zwart-wit als gekleurde tatoeages.

5. SketchAR - Android & iOS

Deze app verandert het scherm van je smartphone in een AR tekentool, waarbij het als het ware een schets of lijntekening over een leeg stuk papier legt. Deze kun je vervolgens natekenen of gebruiken als basis voor je eigen schets.

Je kunt je eigen foto’s gebruiken of kiezen uit een verzameling van schetsen om mee aan de slag te gaan. Het is even wennen om ‘door’ een telefoonscherm te tekenen, maar het went snel met leuke resultaten tot gevolg.

6. Angry Birds AR: Isle of Pigs - Android & iOS

De tijd dat iedereen Angry Birds speelde op zijn smartphone ligt alweer heel wat jaren achter ons, maar diegene met nostalgische gevoelens moeten zeker Angry Birds AR: Isle of Pigs downloaden.

Het is precies wat je ervan verwacht: de boze vogels moet de stellingen vol groene varkens omver smijten door zichzelf in de bouwsels te werpen. Alleen nu in 3D, geprojecteerd in de echte wereld. Geestig.

7. Euclidean Lands/ Euclidean Skies – iOS (€ 4,99)

De met onderscheidingen overladen puzzelgame Euclidean Lands en zijn opvolger Euclidean Skies bevatten een augmented reality-mode waarin je de actie vanuit een nieuw perspectief kunt bekijken door het level en de personages rechtstreeks in je eigen woonkamer te projecteren. Een leuke extra.

