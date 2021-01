Dit zijn deze winter de beste smartphones tot 250 euro

Beste koopEen smartphone van maximaal 250 euro kopen is ieder jaar een steeds betere optie. Fabrikanten krijgen het steeds vaker voor elkaar om meer functies van duurdere smartphones te implementeren in goedkopere modellen. We bekeken vier verschillende smartphones die niet direct een enorme aanslag op je portemonnee zijn.

De categorie 150 tot 250 euro is dit jaar enorm competitief, waarbij we heel veel hebben getest. Je zou misschien verwachten dat zo’n basismodel niet tot veel in staat is, maar toch vind je ook in deze prijsklasse al toestellen met een oledscherm, verschillende camera’s, grote accu’s en zelfs 5G-ondersteuning. Fabrikanten moeten voor dit geld harde keuzes maken en dat betekent vaak dat een luxer onderdeel op het ene vlak elders een besparing met zich meebrengt. Welke concessies jij wil doen, is natuurlijk persoonlijk.

Voor de modellen die we hier aanraden, hebben we gekozen voor een goede allround smartphone in deze prijsklasse, een alternatief voor een kleiner budget, een toestel dat vooral erg snel is en een smartphone met een compact formaat en een mooi scherm.

Poco X3 NFC

De Poco X3 slaat de spijker op zijn kop met een aantal slimme keuzes en is daarmee onze Xiaomi-favoriet voor dit bedrag. Je krijgt niet alleen een relatief snelle interne chip met de Snapdragon 732G, maar ook een scherm met 120Hz-verversingsfrequentie. Ook de IP53-waterdichtheidsclassificatie is mooi meegenomen. In onze tests zijn er toestellen die het beter doen op het gebied van accuduur en contrast, maar de X3 scoort zeker niet slecht. Ook de software is niet onze favoriet, maar we kunnen er persoonlijk goed mee leven. De Poco X3 heeft een redelijk camerasysteem, 33W-snelladen en stereoluidsprekers. Geheel traditiegetrouw voor Xiaomi: veel voor weinig.

Moto G 5G Plus

Eerder was de Moto G 5G Plus nog een van de aanraders in de klasse tussen 250 en 350 euro, maar nu is het toestel al verkrijgbaar voor 230 euro. Nogal wiedes dat deze telefoon het opnieuw tot aanrader schopt. De Snapdragon 765G interne chip is veruit de snelste in deze prijsklasse. Ook heeft dit toestel al ondersteuning voor 5G, wat je elders ook nog niet vindt voor dit bedrag. Het scherm is gebaseerd op een lcd-paneel en hoewel niet bijzonder contrastrijk of fel, zeker ook niet slecht. Bovendien heeft het een 90Hz-verversingsfrequentie. De accuduur is gemiddeld voor dit bedrag en de camera is dat ook. De concurrentie geeft over het algemeen wel meer dan 64GB opslag, maar dat kun je natuurlijk uitbreiden met een microSD-kaartje. De software is ten opzichte van de andere drie een stuk ‘schoner’, met minder extra apps en tierlantijnen. Dit alles is gehuld in een vrij stevige, maar ook forse behuizing.

Xiaomi Poco M3

Met de Poco M3 herhaalt Xiaomi het trucje van de Poco X3, maar dan voor nog minder. Het toestel is momenteel niet verkrijgbaar bij de winkels in onze Pricewatch, maar direct bij de fabrikant bestel je het al voor minder dan 150 euro voor de variant met 64GB opslag. Geen geld voor een smartphone met 1080p-scherm, behoorlijke 48-megapixelcamera en een enorme 6000mAh-accu. De accuduur is dus uitstekend. Het scherm had wat helderder gemogen, maar de meeste toestellen rond dit bedrag doen het niet beter. Hetzelfde geldt voor andere features die je niet krijgt ten opzichte van de Poco X3, zoals de hogere refreshrate, IP53-classificatie, ultragroothoekcamera, snellaadfunctionaliteit of NFC.

Samsung Galaxy M21

Hij heeft net even een minder goede prijskwaliteitverhouding dan de andere drie toestellen, maar wel een mooi contrastrijk oledscherm met prima 1080p-resolutie en dat is een zeldzaamheid in deze klasse. Met de accuduur zit het ook snor, blijkt uit onze accutests. Door onder meer de grote 6000mAh-accu is het is geen licht toestel, maar wel is de behuizing vrij compact. Het toestel is van plastic en voelt wat goedkoper aan dan veel andere toestellen in deze klasse. De hardware is op papier niet slecht, maar toch voelt de smartphone in de praktijk niet zo vlot aan als sommige concurrenten en dat is iets om rekening mee te houden bij aankoop. De camerakwaliteit is voor deze prijsklasse echter zeer acceptabel.

