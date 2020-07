Dit zijn deze zomer dé tech-hebbedingen om in huis te halen

Koken met de zon

Kokkerellen op de camping, maar zonder het risico te lopen dat het gasflesje halverwege de bereiding opeens leeg blijkt? Je kunt ook op zonnestralen koken, met de GoSun Go. Deze ‘solar cooker’ doet het ook op niet-tropische dagen. Door de zonnestralen te bundelen kook je water en stoom of bak je kleine maaltijden in dit handzame apparaat. Supersnel is het niet, maar het kost je geen duit, want voor niks gaat de zon op. Te bestellen op gosun.co voor €125.

Ruisonderdrukkende koptelefoon

Tegen een lawaaiige omgeving helpt alleen een koptelefoon niet echt. Maar een koptelefoon met ruisonderdrukking, dat is een ander verhaal. Vaak kosten ze een aardige duit, maar er zijn ook heel betaalbare. Voor €110 zet je een draadloze Sony WH-CH710N op je oorschelpen en leg je met één acculading de drukke buitenwereld dertig uur lang het zwijgen op.

App De Plastic Avengers

Zomer betekent ook... waterpret. Maar minder prettig is wat er soms in de natuur en op straat achterblijft: de restanten van uit elkaar gespatte waterballonnetjes. De Plastic Avengers strijden tegen schadelijk zwerfafval en roepen op om via de Plastic Avengers-app (gratis voor iOS en Android) een foto te maken van de crime scene. Met Operatie Splatplastic verzamelen ze met jou en anderen bewijsmateriaal om schadelijk spul uit het milieu en de winkelschappen te krijgen.

In spin, de bocht gaat in

Soms lijken games de kinderspelletjes van vroeger compleet te hebben vervangen, maar echte kinderklassiekers geven zich niet zomaar gewonnen. Neem touwtjespringen. Vroeger deed je dat met een touw, tegenwoordig doe je dat... op de Nintento Switch. Draaien maar met die armen, met in elke hand een controller. Doel van Jump Rope Challenge is jouw konijntje elke dag honderd sprongen te laten maken. Het spel is gratis te downloaden.