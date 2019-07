Dit zijn deze zomer simpelweg de beste telefoons op de markt

Beste koopVoor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone maakt Tweakers al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Ook deze zomer is er een selectie gemaakt van toestellen in vier categorieën. Vandaag: simpelweg de beste telefoons.

We kunnen stellen dat er de afgelopen maanden flink wat is gebeurd op smartphonegebied. Zo hoopten we dat een paar van de kandidaten voor deze gids wellicht vouwbaar zouden zijn, maar dat liep helaas anders. Ook gebeurde er het een en ander op het politieke wereldtoneel met grote gevolgen voor een van de grootste smartphonemakers ter wereld (het Chinese Huawei en de strijd met Amerika).

Daarover gesproken: we hebben lang getwijfeld of we Huawei-telefoons kunnen aanraden in deze gids. De toekomst van Android-updates op die toestellen is door alle perikelen immers onzeker. Er waren wel veel ontwikkelingen de afgelopen weken en de Amerikaanse president heeft beloofd dat Huawei weer onderdelen mag inkopen in de VS, maar de exacte uitwerking daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Desondanks gaan we ervan uit dat Android-upgrades weer mogelijk worden en daarom durven we weer Huawei-telefoons te adviseren.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’, ‘de beste accuduur’, ‘de beste’ (waarbij we simpelweg kijken naar de allerbeste eigenschappen) en ‘prijsdalers’ (voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen). Met deze tips kun jij deze zomer genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Samsung Galaxy S10+ (715 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S10 © Samsung

Kleine voetnoot: Samsung presenteert volgende maand de Galaxy Note 10, dus als je op zoek bent naar de beste Samsung-telefoon, kan het de moeite lonen om hierop te wachten. Als je nu op zoek bent naar de beste allrounder van het moment en je houdt van grote schermen, dan is er kans dat je op de S10+ uitkomt. De camera van Samsung is niet meer de allerbeste op de markt, maar nog altijd meer dan prima, en met de groothoeklens en telelens ook veelzijdig. Daarnaast is er geen beter scherm dan dat van de Samsung S10+, dat bijna de hele voorkant beslaat. De telefoon heeft goede stereoluidsprekers en een 3,5mm-poort, en dat kunnen we zeker niet zeggen van de meeste concurrenten. De behuizing is sterk en waterdicht. Bovendien is de haptische feedback fijn en de accuduur in orde.

Huawei P30 Pro (699 euro)

Volledig scherm P30 (Pro) © Tweakers

Huawei heeft er ‘vertrouwen’ in dat de P30 Pro Android Q kan krijgen en beveiligingsupdates zouden in elk geval blijven komen, waardoor deze telefoon ondanks de politieke situatie een aanrader blijft. Hij heeft wat ons betreft iets meer minpunten dan de S10+, maar als je daarmee kunt leven, zouden we hem boven de S10+ verkiezen. Een van die minpunten is dat er monogeluid uit het toestel komt dat niet zo goed klinkt als het geluid van een recente iPhone of Galaxy S. Ook heeft de P30 Pro geen 3,5mm-poort. Het scherm is minder dan dat van de S10+, hoewel het verschil in de praktijk minimaal is. Ook de haptische feedback stelt een beetje teleur. Het grote pluspunt is de goede camera. Hij kan dingen vijf keer zo dichtbij halen: een stuk meer dan de concurrentie. Ook is hij bijzonder goed bij slechte lichtomstandigheden. Daarnaast laadt het toestel een stuk sneller op dan bijna alle andere smartphones, zowel bedraad als draadloos, en is dit een van de toestellen met de langste adem.

Google Pixel 3a XL (544 euro)

Volledig scherm De Google Pixel 3a en Pixel 3a XL op de I/O-conferentie. © Tweakers

Wacht, een telefoon van nog geen 550 euro in deze categorie? Jazeker, want de Pixel 3a-serie is veel beter dan de Pixel 3-telefoons die Google eerder uitbracht. Niet alleen vanwege de veel lagere prijs, maar ook omdat deze telefoon stabielere software lijkt te hebben. Daarnaast beschikt hij over een 3,5mm-jack. Je levert wel wat in, zoals waterdichtheid en draadloos laden, maar wie voor de beste camera in een telefoon gaat, moet zeker naar deze Google-telefoon kijken.

Apple iPhone XS Max

Volledig scherm © AP