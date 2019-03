Dit zijn dit voorjaar de smartphones met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Beste KoopHet is lente. Dat betekent niet dat we naar buiten gaan, maar dat we de nieuwste generatie smartphones in handen hebben. Tijd voor een goed potje vergelijken. Tweakers-redacteuren Arnoud Wokke en Chris Broesder legden bijna alle smartphones van dit moment tegenover elkaar om te bepalen wat nou echt de beste koop is. In dit eerste artikel: de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Het zonnetje breekt nu en dan door, de winterjas kan af en toe al uit en de eerste planten staan voorzichtig in bloei. Voor ons, redacteuren van Tweakers die smartphones reviewen, is dat echter niet waaraan we zien dat het voorjaar aanbreekt. Wij zien dat aan het uitkomen van een nieuwe generatie smartphones. Daarvan heb je in de afgelopen weken al verschillende reviews kunnen lezen op de site. Wat dacht je van de Samsung Galaxy S10-serie met een gat in het scherm of de Huawei P30's met een geel kleurfilter op de primaire camerasensor?

Wie toe is aan een nieuwe smartphone zal wellicht door alle aankondigingen, reviews en bevindingen het kaf van het koren willen scheiden. En dus zetten we alle smartphones op een rijtje.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie weer vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer: ‘Geld speelt geen rol’, ‘De beste prijs-kwaliteitverhouding’, ‘De langste adem’, voor mensen die hechten aan een lange accuduur, en ‘De prijsdalers’, voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij deze lente genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

De beste prijs-kwaliteitverhouding

Al die dure high-end smartphones zijn leuke speeltjes, maar je kunt heel veel telefoon krijgen voor veel minder geld. Deze categorie is misschien wel het lastigste om een keuze uit te maken. Zo heeft HMD Global veel telefoons die waar voor hun geld bieden, heeft Motorola de Moto G7-serie met allemaal nieuwe modellen en zijn er allerlei Android One-telefoons te koop voor mensen die gegarandeerde updates en schone software willen. Dit is onze selectie.

Xiaomi Mi 9 (499 euro)

Hee, dat is gek, staat er nu een telefoon in deze review die we nog niet hebben gereviewd? Dat klopt: we zijn druk bezig met de recensie van deze smartphone, maar nu al zijn we erachter dat hij veel biedt voor zijn prijs, waaronder snelle software met Qualcomms nieuwste chip, voldoende opslag en een mooi oledscherm. Xiaomi’s Android-skin Miui zal niet iedereen bevallen, zeker met de advertenties die erin zitten, en het gebrek aan een audio-jack is ook een nadeel.

OnePlus 6 (499 euro)

Normaal gesproken raden we niet snel een ouder model aan als er een nieuwer beschikbaar is, maar dat doen we hier wel. De 6 is namelijk voor veel mensen een betere deal dan de 6T. Zo heeft hij een gewone vingerafdrukscanner, die sneller werkt dan die onder het scherm bij de 6T. Ook heeft hij een 3,5mm-jack en een lagere prijs. De software en ondersteuning zijn dezelfde. Je mist wel de accu met hogere capaciteit uit de 6T en de inkeping in het scherm van de 6 is relatief groot.

Xiaomi Pocophone F1 (296 euro)

De Pocophone F1 blijft een aanrader voor mensen die veel kenmerken van een high-end telefoon willen voor minder geld. Hij heeft zelfs een paar voordelen ten opzichte van veel duurdere telefoons. Zo heeft hij geen breekbare, glazen achterkant, wel een 3,5mm-uitgang en geen hoge prijs voor een telefoon met een high-end soc. De camera achterop viel voor de prijs niet eens tegen en de accuduur, het scherm en de luidsprekers zijn prima. Wat je wel mist, is een goede frontcamera, nfc en snel 4g.

Apple iPhone 8 (571 euro)

