Draadloos muziek afspelen? Dit is de beste middelgrote speaker met accu

Draadloze speakers zijn er in verschillende afmetingen. Sommige speakers, zoals wifispeakers, zijn voor thuis, andere voor onderweg. Speakers die je kunt meenemen hebben een accu.

Grote speakers klinken vaak veel beter in een grote ruimte. Ze ‘vullen’ die ruimte makkelijker met onvervormd geluid. Kleinere speakers doen dat minder goed, maar passen wel in je tas als je op reis gaat.

Wil je echt draadloos, dus op een accu, muziek kunnen afspelen? En wil je niet te groot en niet te klein? Kies dan een middelgrote draadloze speaker met accu. Dit zijn altijd bluetoothspeakers, al bestaan er enkele modellen die óók gebruik maken van wifi. Speakers met een grootte tussen de 0,7 en 2 liter noemen we ‘middelgroot’.

De Consumentenbond test middelgrote draadloze speakers met accu op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en accuduur. In totaal zijn er 171 draadloze speakers getest, waarvan 51 middelgrote met accu die goed verkrijgbaar zijn.

Een middelgrote draadloze speaker van het merk JBL is Beste uit de Test. Een speaker van Sony is Beste Koop.

Beste uit de Test: JBL Charge 5

Beste uit de Test: JBL Charge 5 © Consumentenbond

Deze draagbare speaker van JBL heeft een accu en is vooral geschikt voor onderweg. Hij heeft een lijningang waarmee je hem ook met draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. En je kunt je smartphone opladen via de USB-aansluiting. De fabrikant levert geen oplader bij de speaker.

De JBL Charge 5 is er in zes verschillende kleuren waarvan de prijzen onderling kunnen verschillen. De prijzen variëren van 135 euro voor een grijze of groene tot en met 150 euro voor een exemplaar in camouflagekleuren.

De JBL Charge 5 heeft een verrassend goed geluid voor het relatief kleine formaat. De accu is ook erg goed en het contrast tussen harde en zachte geluiden is ook in orde. Dit kan belangrijk zijn bij muziekgenres als klassiek en jazz.

Klein minpuntje is dat de JBL Charge 5 wat langzaam opstart vanuit de standby-stand.

Beste Koop: Sony SRS-XB23 zwart

Beste Koop: Sony SRS-XB23 zwart © Consumentenbond

Deze Sony SRS-XB23 is met 580 gram (iets meer dan een half pak suiker) best licht voor een middelgrote draadloze speaker met accu. Hij produceert een redelijk geluid voor een speaker met een relatief klein formaat.

De bijbehorende app is uitstekend en het apparaat is stofvrij en dompeldicht tot 1 meter, wat betekent dat het niet meteen stuk is als het eventjes tot 1 meter diepte in het water heeft gelegen. Hoewel deze Sony gemiddeld ietsje minder scoort dan De Beste uit de Test, zit het met de prijs-kwaliteitverhouding wel goed.

Nadeel is wel dat de dynamiek niet zo heel erg goed is. Er is niet heel veel verschil tussen zachte en harde geluiden.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.