Drie krachtige en bekende tablets getest: welke is de beste koop?

Tablets konden de beste laptops lang niet bijbenen wat betreft prestaties en functionaliteit. De nieuwste high-endtablets beloven dat te veranderen: sneller dan ooit en met dezelfde mogelijkheden als je laptop. Daarbij krijg je met een tablet ook nog allerlei andere functies in een lichtere en dunnere vorm. In deze vergelijking bekijken we de stand van zaken, aan de hand van drie high-endtablets op drie verschillende platformen: Android, iOS en Windows: de Apple iPad Pro (2018), de Samsung Galaxy Tab S4 en de Microsoft Surface Pro 6.

De tabletmarkt is de afgelopen jaren maar saai geworden. Leek het concept met de introductie vanaf de eerste iPad eindelijk door te breken, in de jaren daarna bleek de tablet eerder een plekje naast de laptop te hebben gekregen, in plaats dat hij de schootcomputer definitief kon verdringen. Per slot van rekening was een laptop toch krachtiger, waarbij de mogelijkheden van een dergelijk systeem zich ook door een uitgebreider aanbod aan applicaties en meer verbindings- en uitbreidingsmogelijkheden konden onderscheiden van de tablet. De laatste jaren bevindt de tabletmarkt zich dan ook in een rustig vaarwater - althans, zo lijkt het. De markt heeft zich geconsolideerd rondom drie platformen: Apple’s iOS, Microsoft Windows en Google Android - al lijkt Chrome OS, eveneens van Google, een veelbelovende vierde kandidaat voor de tablets van de toekomst.

Geld-is-geen-issue-model (Apple iPad Pro 12,9 inch, 2.000 euro)

Volledig scherm Apple iPad Pro © Hardware.Info

De iPad Pro is een indrukwekkend apparaat. Het beeldscherm is uitmuntend gekalibreerd, de tekenervaring is dankzij de hoge verversingssnelheid van het scherm en prettige pen het meest natuurlijk, en Apple’s chipontwerpers maken met de A12X een statement van formaat: een zuinige chip die qua performance zonder problemen meekomt met een rappe laptop. Helaas vormt Apple’s gesloten software op dit moment een rem op alle mogelijkheden die daarmee in het verschiet liggen. Voor nu kan de iPad Pro daarmee voor bepaalde taken een zeer goede keus zijn, maar in andere gevallen schiet hij tekort.

- iOS heeft onhandige ingebouwde beperkingen die een rem vormen op professioneel gebruik

- Behuizing heeft neiging tot doorbuigen; kan door grote camerabobbel sowieso niet platliggen

- Te weinig aansluitingen

+ App-aanbod is completer dan bij Android, en meer gericht op touch dan bij Windows

+ Uitstekend beeldscherm met ondersteuning voor breed kleurbereik, goed kleurbeheer en uitmuntende kalibratie

+ Zeer snelle hardware (zeker voor een passief gekoelde en erg dunne tablet)

+ Natuurlijke tekenervaring dankzij fijne pen: ligt prettig in de hand, biedt goede feedback mede dankzij 120 Hz-refreshrate

Het goedkopere, maar betrouwbare-model (Samsung Galaxy Tab S4, ongeveer 600 euro)

Volledig scherm Tab S4 © Hardware.Info

Met zijn kleinere formaat, afgeronde hoeken en langwerpige scherm oogt de Tab S4 wat meer ‘consumentenachtig’. Het uiterlijk sluit in dit geval aan bij de gebruiksmogelijkheden: door het minder uitgebreide app-ecosysteem kun je als veeleisende professional beter voor een van de andere tablets gaan. Ook de prestaties liggen duidelijk op een lager niveau, waarbij Samsung wat betreft werk- en opslaggeheugen onnodig zuinig is geweest. Niettemin is de Galaxy Tab S4 een van de beste Android-tablets op de markt. Als digitaal tekenblok is de Galaxy Tab S4 ook geslaagd. Het fraaie amoled-scherm met hdr-ondersteuning en de lange accuduur bij video maken hem ook een prima keus voor contentconsumptie.

- Android op softwaregebied beperkt

- Verouderde, weinig krachtige hardware in vergelijking met high-endtablets voor Windows en iOS; zuinige geheugenconfiguratie

- Pen voelt wat goedkoop aan, geen goede opbergmogelijkheid

- Schermhelderheid valt tegen...

+ ...kalibratie is goed, contrast uitstekend, ondersteuning voor breed kleurbereik en (als enige) HDR-weergave

+ Lange accuduur bij video kijken

+ In verhouding relatief betaalbaar

Het veelzijdige model (Microsoft Surface Pro 6, 1139 euro)

Volledig scherm Microsoft Surface © Hardware.Info

De Surface Pro 6 is het meest veelzijdige apparaat van de drie, als het aankomt op de mogelijkheden om hem te verbinden met allerhande randapparatuur en gebruik te maken van krachtige (zakelijke) applicaties. Hoewel Windows 10 zich als besturingssysteem voor tablets nog steeds blijft verbeteren, haalt de ervaring het nog niet bij die van de Tab S4 en zeker niet die van de iPad Pro: de interface voelt minder ‘af’ en het aantal touch-geoptimaliseerde apps is lager. Specifiek voor de Surface Pro 6 hebben we voor de volgende generatie nog een beter scherm en een usb-c aansluiting op het verlanglijstje staan.

- Schermkalibratie had beter gekund

- Nog steeds geen snellere aansluitingen, zoals usb-c of Thunderbolt

- Touch-interface Windows werkt minder prettig dan iOS of Android...

+ ...wel ontzettend veel software beschikbaar, die bovendien krachtiger kan zijn in verhouding tot Android/iOS-apps

+ Fijne pen, zeker voor het maken van aantekeningen

+ Prestatieniveau flink opgehoogd