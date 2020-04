Drie op de vijf Nederlanders kopen of huren online

Nederlanders maakten het meest gebruik van websites of apps om eten te bestellen. 35 procent gebruikte in 2019 een digitaal platform als Thuisbezorgd of Deliveroo. Bijna een derde kocht tweedehands producten via een website als Marktplaats.nl. Een vijfde gebruikte een platform als Airbnb of Booking.com om een accommodatie te boeken. Digitale platformen worden veel minder vaak gebruikt voor het inschakelen van vervoers-, klus- of andere diensten.