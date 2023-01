Drie tips om je oude tablet een tweede leven te geven

Zo’n tablet is in eerste instantie hartstikke handig, maar ze worden ook langzamer naarmate ze ouder worden en zwaardere software moet gebruiken. Maar geen paniek: zelfs dan zijn er nieuwe bestemmingen voor je gadget te verzinnen. We zetten er drie op een rij.

1. Een kalender voor op je bureau

Een oude tablet kan een handige kalender voor op je bureau zijn. Je ziet dan afspraken live veranderen, in de agenda-app die er al standaard op geïnstalleerd staat.

Daarbij is Google Now voor Android-tablets de grootste aanrader als deze nog compatibel is met je tablet. Die app heeft een bureaubladfunctie waardoor de agenda altijd mooi wordt weergegeven en je precies ziet wanneer de volgende afspraak is en hoe lang de reistijd is.

2. Maak er een digitaal fotolijstje van

Ook kun je een oude tablet gemakkelijk ombouwen tot een digitaal fotolijstje. Als je een standaard voor de tablet haalt en het apparaat ingeplugd aan de stroom in de vensterbank zet, ben je al een goed eind op weg. De enige app die de tablet nodig heeft, is Google Foto’s of Apples ingebouwde Foto’s app.

Wanneer je vervolgens een verzameling maakt van je favoriete foto’s heb je een leuke bibliotheek vol eigen foto’s die constant het huis opvrolijken. Zodra je op ‘Diavoorstelling’ klikt, is het digitale fotolijstje zijn werk aan het doen. Wanneer je een blik werpt richting de tablet zie je, op basis van eigen voorkeur, constant andere foto’s voorbij komen die anders waarschijnlijk toch maar een beetje digitaal liggen te verstoffen.

3. Een tweede beeldscherm voor je laptop

Als laatste tip is er ook nog het handigheidje om je oude tablet te hergebruiken als extra monitor. Extra geld neerleggen voor een tweede monitor van formaat kan natuurlijk ook, maar een goedkopere optie is om je oude tablet te hergebruiken. Wel ben je hierbij afhankelijk van hoe oud je apparaat is, want je hebt wel een bepaalde app nodig uit de Google Play Store of de Apple App Store. En die werkt niet meer op alle apparaten.

Op een iPad kun je Apples eigen Sidecar-functie gebruiken, of de app Duet downloaden als je tablet daarvoor te oud is. Bij Android kun je terecht bij Splashtop Wired XDisplay. Koppel de tablet met een kabel aan je pc of laptop en je kunt hem vervolgens als extra scherm gebruiken.

Te oud voor veiligheidsupdates? Wees voorzichtig!

In dit artikel kijken we naar tablets die wat ouder en trager zijn. Maar heb jij er eentje waar de fabrikant geen veiligheidsupdates meer voor uitbrengt? Wees dan extra voorzichtig. Deze apparaten worden mettertijd vatbaarder voor beveiligingslekken, waardoor de kans is dat bijvoorbeeld een hacker je gegevens kan stelen. Bij zulke tablets is het verstandig om niet je wachtwoorden of persoonlijke gegevens te gebruiken.

