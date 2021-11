‘Dringend regels nodig voor gebruik artificiële intelligentie’

De WRR wijst op de de groeiende impact van kunstmatige- of artificiële intelligentie (A.I.) op het openbare leven, bij bedrijven en in de wetenschap. Het belangrijke adviesorgaan van het kabinet benadrukt dat het urgent is af te spreken in hoeverre we die razendsnelle en zelfdenkende technologie willen toelaten in onze samenleving. De technologie kan immers ook averechts werken, zoals bleek bij de toeslagenaffaire toen de computer zonder tegenspraak ging selecteren wie wel of niet gecontroleerd moest worden.