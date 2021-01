Duitser vergeet wachtwoord harde schijf en dreigt 180 miljoen euro aan bitcoins kwijt te raken

Thomas is computerprogrammeur en woont in de Amerikaanse stad San Francisco. Tien jaar geleden kreeg hij 7002 bitcoins als beloning voor een filmpje waarin hij uitlegde hoe de cryptovaluta werkt. Toen was één bitcoin tussen de 1,5 en 5 euro waard. Thomas plaatste de bitcoins in een digitale kluis en versleutelde die. Tien jaar later is één bitcoin een veelvoud daarvan waard en bezit Thomas een fortuin van 180 miljoen euro. Virtueel dan, want hij is zijn wachtwoord vergeten.