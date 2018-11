Duitsland start groot themakanaal met enkel esports-uitzendingen

Betaal­dienst Apple Pay eindelijk in België, wanneer volgt Nederland?

11:58 De betaaldienst Apple Pay van Apple is vandaag voor het eerst beschikbaar in België. Klanten van BNP Paribas Fortis kunnen nu met hun iPhone en Apple Watch afrekenen. Later komt de betaaldienst beschikbaar voor andere banken. Maar komt de betaaldienst ooit nog naar Nederland?