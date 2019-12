Een 4K- of een 8K-tv: heeft het zin om voor zo'n extreme resolutie te kiezen?

Bijna elke tv die tegenwoordig wordt verkocht, is een 4K-model. Al die televisies hebben dus een beeldresolutie die vier keer scherper is dan een klassiek Full HD-toestel. De vraag is: gebruik je die extra schoonheid? Misschien wel, misschien ook niet. Sommige Netflix- en Amazon Prime Video-series en -films zijn in 4K. De PlayStation 4 Pro - en Xbox One X -consoles leveren (meestal) 4K-resolutie in games, al is die vaak wel opgeschaald. Er bestaan 4K-Blu-Ray-spelers en je kunt eigen videobeelden bekijken die je met een 4K-camera hebt geschoten. Daarmee is de kous af. Televisie-uitzendingen zijn er bijvoorbeeld nog niet in 4K.

Nog een trapje hoger

De R&D-afdelingen (research & development, onderzoek en ontwikkeling) van televisiefabrikanten zitten natuurlijk ook nooit stil; die willen je voortdurend redenen geven om weer een nieuwe te kopen. Het nieuwe wapen dat onder meer Sony, Samsung, Sharp en LG Electronics daarvoor in de strijd gooien is opnieuw een nieuwe beeldresolutie, namelijk 8K.



Trouwens: de ‘K’ in ‘4K’ of ‘8K’ staat voor ‘kilo’. De fabrikanten bedoelen daarmee het aantal - bij benadering - horizontale beeldpunten dat het toestel op het scherm kan tonen. Een 4K-televisie heeft er 3840 (op 2160 verticaal). Een 8K-toestel heeft liefst 7680 horizontale pixels, op 4320 beeldpunten verticaal. Wanneer het totale aantal beeldpunten op het scherm wordt geteld, is het dus vier keer scherper dan 4K.



Is dat verschil zichtbaar voor ons? Toch wel. Zeker bij schermen van 65 inch (165,1 cm) of groter is een 8K-beeld een meerwaarde voor wie echt goed kijkt. Het probleem is, net zoals bij 4K, het gebrek aan content in die resolutie. In 8K vind je nu zelfs nog maar amper content. Technisch is dat ook een hele uitdaging, want het gaat om een flinke brok data die moet worden opgeslagen of over het internet verstuurd moet worden. Om een voorbeeld te geven: een 8K-filmpje van twee minuten dat Sony eerder dit jaar liet zien op een van zijn 8K-tv’s nam ongeveer 3 gigabyte aan gegevens in beslag. Dat is de omvang van een volledige film in hoge definitie!