Een kijkje naar de toekomst van Xbox: gamen zonder laadtijden?

Microsoft heeft afgelopen zondag op de E3 - de belangrijkste en grootste gamebeurs ter wereld in Los Angeles - de nieuwste generatie van Xbox onthuld. Voorlopig heet het nog ‘Project Scarlett’ en weten we niks over het uiterlijk van de vierde Xbox, maar Tweakers durfde toch even de glazen bol erbij te pakken.

De E3 van dit jaar gaat voornamelijk over dingen die er juist niet worden getoond. Sony (Playstation) en Microsoft houden het uiterlijk van hun nieuwe consoles - voor zover ze al een definitief ontwerp hebben - namelijk nog even geheim. Sony is dit jaar zelfs volledig afwezig in Los Angeles. Microsoft gaf er echter een persconferentie, en een dag later bood het bedrijf journalisten zelfs de gelegenheid om een deel van wat het heeft aangekondigd zelf uit te proberen.

Dat Project Scarlett daarbij niet zichtbaar was, betekent niet dat er geen aandacht aan werd gegeven. Zo waren we aanwezig bij een lezing met de welluidende titel ,,The Future of Xbox”, waarbij onder andere over Project Scarlett werd gesproken. Helaas werd er weinig nieuws verteld. Microsoft vatte bondig samen wat we sinds de persconferentie al wisten. Zo wordt het hart van Scarlett gevormd door een unieke processor die is afgeleid van de Zen 2-cpu van AMD, aangevuld met een nieuwe krachtige grafische kaart.

Microsoft volgt daarmee het voorbeeld van Sony, dat twee maanden geleden vergelijkbare geluiden liet horen over de PlayStation 5. Ook die krijgt deze componenten. Bij de overige specificaties die door beide consolebouwers naar buiten zijn gebracht, zijn opvallende gelijkenissen zichtbaar. Beide consoles krijgen een snelle ssd aan boord die gedeeltelijk ook als werkgeheugen wordt gebruikt. Beide consolebouwers stellen dat hun nieuwe console op basis van deze specificaties in staat moet zijn games in 8k-resolutie weer te geven, waarbij Microsoft meldt dat zijn console bovendien beelden met 120 beelden per seconde kan weergeven. Ook Sony zegt dat, maar dan wel op de 4k-resolutie.

Streaming

Microsoft heeft nog een ander project in ontwikkeling: xCloud. Ook dit is iets waar alleen de grote lijnen van bekend zijn. Gelukkig heeft Microsoft Project xCloud wel meegenomen naar Los Angeles, zodat we er iets van hebben kunnen testen. Microsoft stelde een aantal telefoons beschikbaar waarop een paar recente games konden worden gespeeld. De games werden niet afgespeeld op de telefoon, wat onmogelijk is, maar gestreamd via een cloudserver. Zo is het - net als bij Stadia - mogelijk om op afstand zware games te draaien op bijvoorbeeld een telefoon.

De telefoon was in een houder geplaatst die aan de controller werd gekoppeld, zodat een handzaam maar enigszins zwaar geheel ontstond. Microsoft beweert dat er nagenoeg geen vertraging merkbaar is als games via xCloud zullen worden gestreamd, en in de testopstelling was er inderdaad niets van te merken. Alle drie de games draaiden soepel en zagen er goed uit, al was de resolutie teruggedraaid tot 720p.

Er is ook veel dat Microsoft nog niet vertelde. Zo weten we niet wanneer xCloud van start gaat en ook niet wat het gaat kosten. Het zijn details waar we wel informatie over hadden verwacht, omdat Microsoft vooraf had gezegd dat het tijdens de E3 flink uit zou pakken met cloud gaming. We weten bovendien weinig over de hardware waarop het geheel draait.

Toekomst

Zo bood de presentatie van Microsoft een blik op de toekomst, al is die blik lang niet altijd even duidelijk. We weten nu dat de nieuwe Xbox in veel gaat lijken op de nieuwe PlayStation, maar niet wat de verschillen zullen zijn. We weten dat Microsoft een streamingdienst wil starten en daarvoor een soepel draaiende eerste versie test, maar de concurrentie dwingt de consolebouwer waarschijnlijk om de huidige plannen aan te passen. Van beide zullen we dit jaar waarschijnlijk weinig meer vernemen, het zijn producten voor 2020.