Een maand zonder Facebook: dit doet het met jouw leven

Het is nu ook wetenschappelijk bewezen: zonder Facebook houd je meer tijd over en ben je gelukkiger. Onderzoekers namen de proef op de som en zochten uit of Facebook daadwerkelijk onze tijd en aandacht gijzelt, zoals geregeld wordt beweerd.

Vier onderzoekers van Stanford University, New York University en The National Bureau of Economic Research kregen 2743 Facebookgebruikers zo ver om met het experiment mee te doen. Een maand lang gebruikten de proefpersonen geen Facebook en werd hun welzijn, nieuwsconsumptie en mediagebruik gemeten. Er kwamen vier resultaten uit het onderzoek dat deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift American Economic Review is verschenen.

Ten eerste bleken de proefpersonen zonder Facebook gemiddeld een uur per dag over te houden. Dat komt ook door minder gebruik van andere sociale media en internet. Door het niet volgen van links op Facebook en het niet gebruiken van media die Facebook nodig hebben om in te loggen, zoals Spotify en Tinder, gingen de onderzochte personen minder online en besteedden ze meer tijd aan televisie en afspreken met vrienden of familie.

Ten tweede rapporteerde de onderzoeksgroep dat ze zich zonder Facebook beter voelde. De deelnemers scoorden beter op geluk, tevredenheid en hadden minder last van depressieve of angstige gevoelens. Dit verbeterde geluksgevoel was klein maar volgens de onderzoekers wel significant.

Afnemende nieuwskennis

De onderzoekers keken ook naar de politieke mening van de Facebookgebruikers. Zonder Facebook nam de nieuwskennis af van de onderzochte groep. Hun politieke voorkeur veranderde niet. Ze werden zonder Facebook wel minder blootgesteld aan polarisatie en ze hadden een minder gepolariseerde kijk op beleid.

De vierde en sterkste uitkomst van het onderzoek is dat mensen na een maand zonder Facebook minder snel de site weer opzochten. De Facebook-app werd 22 procent minder gebruikt op de telefoon, sommigen verwijderden de app zelfs helemaal of logden minder in. De onderzoekers zien daarin een bewijs dat een leven zonder Facebook mensen beter bevalt dan ze hadden gedacht.

Voordelen van Facebook

Toch zijn de onderzoekers ook niet blind voor mogelijke voordelen die het sociale medium biedt. Zo geven gebruikers aan dat de positieve punten van Facebook voor veel gebruikers bestaan uit amusement, een manier om dingen online te organiseren of als plek vol sociale contacten voor mensen die anders geïsoleerd zouden blijven.