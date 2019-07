Een op twaalf Nederlanders is slachtoffer van cybercrime

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de politie hebben samen onderzoek gedaan. Het bleek vooral om zogeheten vermogensdelicten te gaan. Dat overkwam 1 op de 20 mensen. Ze werden bijvoorbeeld opgelicht toen ze online iets wilden kopen, of iemand slaagde erin geld van een rekening te halen, of ze trapten in een nepfactuur en raakten zo geld kwijt. Ook gijzelsoftware wordt hiertoe gerekend. Een op de vijftig Nederlanders werd slachtoffer van hacken. Iemand logde in op hun e-mail-, Facebook- of Twitteraccount, of op een van hun apparaten.