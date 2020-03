Eerste hulp bij wifi-ongevallen: 5 tips voor beter internet

Je hebt een groot gezin en jullie willen allemaal tegelijk op de wifi, vooral nu in coronatijden: klinkt als de start van een horrorverhaal over een tergend trage internetverbinding. Hier een aantal tips om je wifi een upgrade te geven.

Een groot gezin vraagt veel van een wifiverbinding, zeker nu iedereen thuis is. Jij en je partner moeten thuiswerken, de kinderen gamen of netflixen (want: geen school) en dan wil de baas ook ineens nog videobellen. Een drama voor een niet geoptimaliseerde wifi-verbinding. Check onze tips.

1. Verplaats je router

Niemand heeft zijn router in het midden van het huis staan. Logisch, want zo’n apparaat draagt nou niet bij aan de sfeer binnenshuis, maar het is wél de beste plek voor het apparaat. Probeer ‘m dus eens te verplaatsen. Niet per se naar het midden van jouw woning, maar een ander plekje kan al winst opleveren.

Haal je router dus weg uit het verdomhoekje en sluit hem ook niet op tussen andere (lees: storende) apparatuur. Betonnen muren doen eveneens afbreuk aan de kwaliteit van je signaal. Hout biedt minder weerstand.

2. Verander eens van frequentie

Woon je in een appartementencomplex of een drukbevolkt gebied? Dan kan de frequentie van je wifi zeker bijdragen aan trager internet. 2.4 gigahertz wifi is namelijk flink overbelast omdat het langer beschikbaar is. Veel routers hebben tegenwoordig ook een 5 gigahertz-frequentie. Die is vaak minder belast dan de 2.4 GHZ variant.

Om het 2,4 GHz-signaal wat te ontlasten, kun je via de computer inloggen op je router en ervoor kiezen om nieuwere apparatuur automatisch naar 5 GHz te verhuizen. Alternatief is om beide banden een andere naam te geven en elke telefoon, tv of slimme thermostaatknop handmatig bij een van beide onder te brengen.

3. Overweeg een mesh-netwerk

Beeld je in: elk lid van je grote gezin gebruikt zijn of haar laptop, tokkelt ondertussen op zijn of haar smartphone en misschien zijn ook smarttoestellen zoals een Google Nest op je wifinetwerk aangesloten. In een gezin van vier zijn dan al snel tien apparaten het wifisignaal aan het uitputten. Als daar trouwens een langzaam of verouderd apparaat tussen zit, dat er langer over doet om data te up- en downloaden, gaat de snelheid van alle andere apparaten ook omlaag.

Volledig scherm © Unsplash

Een groot gezin betekent meestal ook: een groot huis. Een simpele modem is vaak niet in staat om een wifisignaal over een complete woning te verspreiden, laat staan wanneer die woning veel kamers, muren en deuren heeft. Zulke stoorzenders en materialen als glas, beton of isolatie verzwakken een wifisignaal. Dat kan voor heel wat frustratie zorgen wanneer elk lid van je gezin in zijn of haar eigen kamer wil surfen.

Een goed idee is dan het mesh-netwerksysteem. In het mesh-systeem krijgt de router op verschillende plekken in de woning rugdekking van draadloze en eenvoudig te installeren satellietstations die eveneens het wifisignaal uitzenden.

Er zijn er veel op de markt (wij hebben er onlangs 21 (!) getest), maar wij raden de Netgear Orbi RBK50 of de TP-Link Deco M9 Plus aan.

4. Check de beveiliging van je netwerk

Een open deur misschien, maar dat is nu net het probleem. Nog altijd kampen te veel mensen met zo’n grote wachtwoordenweerzin dat ze de poorten van hun netwerk maar wagenwijd open laten staan. Waardoor elke buurman of voorbijganger doodleuk zijn/haar vakantiefoto’s kan uploaden of Vietnamese penvriendin kan bellen via jouw wifi.

5. Check de kanalen!

Als de GHz-frequenties de digitale snelwegen zijn, kun je kanalen zien als rijbanen. Als de hele wijk op dezelfde rijbaan zit kan het dus lonen om van kanaal te wisselen.