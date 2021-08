Eerste indruk: de nieuwe opvouwtelefoons van Samsung zijn vooral veel goedkoper

VIDEOSamsungs gebruikelijke najaarsevenement stond dit jaar in het teken van twee nieuwe opvouwtelefoons: de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Is dit het moment om over te stappen op zo’n ‘foldable’ , nu ze eindelijk wat goedkoper worden?

De categorie van opvouwtelefoons is de nieuwste en spannendste in smartphoneland. De toestellen gebruiken speciale, flexibele schermen, waardoor je ze kunt samenvouwen alsof het een stuk karton is. Bij Samsung doen ze dat op twee manieren. De fold-telefoons zijn een soort kleine, uitvouwbare boekjes, terwijl de flip-variant open- en dichtklapt als een ouderwetse fliptelefoon.

Er lijkt bij de nieuwste modellen opvallend weinig veranderd ten opzichte van de vorige generatie. Als je het vernieuwde design van de Z Flip 3 even wegdenkt, zie je twee toestellen met een bijna gelijke opbouw en formaat als hun voorgangers. De vouwschermen zijn even groot en vrijwel dezelfde resolutie, al zou de Fold 3 helderder zijn dan eerdere modellen. De camera’s hebben identieke specificaties. Wel is de processor vernieuwd.

Voor de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 lijkt Samsung vooral in te zetten op verfijning. Zo zou het scharnier robuuster zijn en is het frame nu gemaakt van sterker aluminium. Ook zijn de Fold en Flip nu waterdicht, net als veel reguliere, dure telefoons. Hoewel ze een bad moeten kunnen overleven, is een dagje strand nog steeds geen goed idee. Stofdicht zijn de twee nog steeds niet.

Galaxy Z Fold 3

De Galaxy Z Fold 3 is ten opzichte van zijn voorganger net een stukje lichter en dunner geworden, waarbij de drie camera’s aan de achterkant ook iets minder ver uitsteken. In de directe vergelijking is het merkbaar, maar nog steeds is Fold nummer 3 met zijn 271 gram vrij zwaar.

Er komen twee verschillende pennetjes beschikbaar voor de Z Fold 3, waarvan de duurste, de S Pen Pro, ook kan worden gebruikt met andere Galaxy-apparaten. Om te voorkomen dat de pennen het vouwscherm beschadigen, zijn ze voorzien van een ingebouwde schokdemper en een flexibelere, rondere punt. Ze zijn ook wat dikker dan het pennetje dat met de Note-toestellen werd meegeleverd, wat prettiger vasthoudt.

Camera verstopt in het scherm

De Z Fold 3 is de eerste Samsung-telefoon met een camera achter het scherm. Zo loopt het grote scherm nu aan alle kanten door tot de rand. Toch zie je de zogenaamd verborgen camera nog steeds erg duidelijk zitten, zeker op lichtere achtergronden. De fotokwaliteit blijkt ook wat twijfelachtig, als je het vergelijkt met de frontcamera van de Z Fold 2.

Samsung heeft voor de Galaxy Z Fold 3 ook de software aangepakt. Eigen meegeleverde apps als mail en agenda openen nu bijvoorbeeld in een speciale weergave met content rechts, en een menu links. Op die manier wordt beter gebruikgemaakt van het grotere opvouwscherm.

Ook andere apps als Spotify, Youtube, Chrome en WhatsApp zouden nu beter zijn geoptimaliseerd, bijvoorbeeld doordat er meer opties tegelijkertijd in beeld staan. Als je in de browser op een link tikt, kun je die snel openen in een tweede venster. Aan de rechterkant kun je een soort taakbalk laten zien om snel te wisselen tussen geopende apps.

Galaxy Z Flip 3

Hoewel er nooit een ‘Galaxy Z Flip 2' is geweest, heeft ook Samsungs nieuwe, kleinere foldable het volgnummer 3 meegekregen. Qua hard- en software zijn er minder spannende vernieuwingen dan bij de Z Fold 3, al is hogere ververssnelheid van het vouwscherm een welkome update, evenals de toevoeging van stereospeakers.

Aan de buitenkant is des te meer vernieuwd. De nieuwe kleurstelling geeft het toestel een hele andere uitstraling. Ditmaal kiest Samsung voor een behuizing van matglas in één kleur, zoals lavendel, wit of donkergroen. Het matte glas voelt in de hand fijner aan dan het stroeve glimmende glas van het oude model, en het geheel ziet er naar ons idee strakker uit.

Tweede schermpje

Bovenin aan de achterkant zit een zwart gedeelte met glimmend glas, waarin naast de twee camera’s ook het nieuwe coverscherm zit verstopt. Bij versie 1 was het schermpje maar net groot genoeg om de klok te laten zien; het vier keer zo grote scherm van de Z Flip 3 geeft veel meer ruimte.

Je kunt er ongeveer hetzelfde op laten zien als op je smartwatch, bijvoorbeeld binnenkomende notificaties of het weerbericht. Je kunt ook een klok laten zien, waarvan je de vormgeving automatisch kunt afstemmen op het nieuwe Galaxy Watch 4-horloge.

Goedkoper maar niet goedkoop

Met 1799 euro is de Galaxy Z Fold 3 tweehonderd euro goedkoper dan wat de Z Fold 2 bij introductie kostte. Net als de Z Flip 3 ligt hij vanaf 27 augustus in de winkels. Mocht je de S Pen interessant vinden, dan loont het om vooruit te bestellen, want bij reserveringen worden de pen en een hoesje voor pen en toestel gratis meegeleverd, evenals een oplader.

De Galaxy Z Flip 3 is heel veel goedkoper dan de oude Z Flip, die bij introductie liefst 1500 euro kostte. Versie 3 is er vanaf 1049 euro, niet eens heel veel meer dan de Galaxy S21+ met dezelfde schermgrootte. Wel heeft de Z Flip 3 op gebied van specificaties een achterstand op het niet-vouwende toestel. De camera’s zijn bijvoorbeeld minder goed en de accu een slag kleiner. We moeten nog zien wat dat laatste betekent voor gebruiksduur.