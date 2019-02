Eerste passagier Virgin bereikt de ruimte

Google: excuus voor geheime microfoon in beveili­gings­ap­pa­raat

21 februari Google heeft excuses aangeboden voor een fout in de productomschrijving van een beveiligingssysteem van dochteronderneming Nest. In het apparaat zit een microfoon die niet vermeld stond in de specificaties. Niet goed, vonden veel gebruikers, wijzend naar de vele privacyschandalen in de techwereld. Google spreekt van een pijnlijke fout.