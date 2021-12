Eerste Wikipedia-pagina voor 750.000 dollar geveild als NFT

Vijf dingen die je absoluut moet doen in ‘Skyrim’

De tiende verjaardag van The Elder Scrolls V: Skyrim wordt gevierd met een Anniversary Edition, waarin je onder meer nieuwe content krijgt uit officieel gemaakte mods door fervente fans. Is het ook voor jou tijd om weer terug in deze moderne gameklassieker te duiken, of hem misschien eindelijk voor ’t eerst te spelen? Hier zijn vijf dingen die we je absoluut aanraden tijdens je spel.

