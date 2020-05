Eindelijk rust voor vermoeide ouders: nieuwe app moet peuters laten uitslapen

De app werkt op een zelfde manier. Je moet gewoon de tijd instellen wanneer je kind mag opstaan. ’s Nachts wordt een mooie afbeelding van de maan getoond en op het ingestelde tijdstip verandert die in een zonnetje. ,,We hadden thuis nog een oude smartphone liggen die we niet gebruikten. We installeerden de app daarop en legden het toestel in de kamer van ons zoontje. Na twee nachten had hij het systeem door en riep hij ons niet meer tot het zonnetje verscheen.”



De Vlaamse app is overigens niet de eerste. Zo is er ook Cradle, de eerste app die ouders uit de brand moet helpen. Die kost echt 4,99 euro en is niet in het Nederlands beschikbaar. Sleep Trainer for Toddlers is beschikbaar voor iOS en Android.