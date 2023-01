Elf tips om minder te betalen aan streamingdiensten

Elke maand maak je – ongemerkt of niet – een hoop geld over aan allerlei streamingdiensten. Geld dat je ook in je zak had kunnen houden als je deze elf tips volgt.

1. Inventariseren

Neem om te beginnen even de tijd om een overzicht te maken van al je abonnementen. Schrijf op welke streamingdiensten je allemaal hebt, hoeveel je er elke maand voor betaalt en op welke datum je abonnement verlengd wordt. Controleer ook al je rekeningen en creditcards. Het zou zomaar kunnen dat je ergens nog een vergeten abonnement hebt lopen.

2. Opzeggen

Nu je een overzicht hebt gemaakt van al je streamingdienstabonnementen ga je ze stuk voor stuk langs. Bedenk of je wel gebruikmaakt van de streamingdienst in kwestie, of er in ieder geval genoeg gebruik van maakt om de kosten van het abonnement te verantwoorden. Heb je al drie maanden niet naar Disney+ gekeken? Tijd om op te zeggen.

3. En doe dat op tijd!

Kijk ook naar de datum waarop je abonnementen weer verlengd wordt. Wil je iets opzeggen? Doe dat dan in ieder geval voor die datum, zodat je niet een maand onnodig betaalt. Ook weet je dankzij je gemaakte overzicht precies hoe lang je nog hebt om die ene serie te bingen.

4. Betaal niet dubbel

Betaal niet dubbel voor dezelfde diensten, of in ieder geval voor soortgelijke diensten. Wist je bijvoorbeeld dat Apple Music inbegrepen is bij Apple One? En sowieso: heb je die tweede muziekdienst wel nodig als je ook al voor Spotify betaalt?

5. Afwisselen

Je kunt een hoop geld besparen door je abonnementen af te wisselen. Kies elke maand voor een andere streamingdienst. Een voorbeeld: de eerste maand neem je Disney+, de volgende maand ga je voor Netflix en in de derde maand wordt het HBO Max.

Streamingdiensten hebben heus niet allemaal elke maand een nieuwe serie of film die je per se meteen wil zien. In die maand dat je een bepaalde dienst dan wel hebt, kijk je meteen alles wat je wil zien.

6. Proefperiodes

Sommige streamingdiensten bieden een proefperiode aan. Je kunt dan een week of soms zelfs een maand gratis kijken. Zoals bij de tip hierboven al aanhaalden: als je het bij één streamingdienst per keer houdt, kun je in een maand tijd echt veel van je kijklijst afvinken.

En wie weet: misschien heb je zelfs zoveel kunnen kijken, dat een abonnement niet eens meer nodig is.

7. Kortingen

Een familie-abonnement, studentenkorting of korting via je tv-provider? Weet je op welke streamingdienst je een abonnement wil houden, kijk dan of je korting kunt krijgen. Bonustip: als je een streamingdienst opzegt, krijg je vaak meteen een korting aangeboden van de bewuste dienst. Op die manier kun je voordelig abonnee blijven.

8. Kies voor een jaarabonnement

Deze tip is alleen bruikbaar als je heel zeker weet dat je een streamingdienst voor langere tijd wil behouden. In dat geval kun je soms beter voor een jaarabonnement kiezen. Bij Disney+ is een jaarabonnement bijvoorbeeld 15 procent voordeliger dan wanneer je elke maand betaalt.

9. Kies het goedkoopste abonnement

Sommige streamingdiensten, zoals Netflix, bieden verschillende soorten abonnementen. Vind je geld besparen belangrijker dan een goede beeldkwaliteit of het kunnen kijken op meerdere schermen tegelijkertijd? Kies dan voor het goedkoopste abonnement. Het Basic-abonnement van Netflix kost bijvoorbeeld 7,99 euro per maand. Bij het Premium-abonnement is dat 15,99 euro per maand.

10. Gratis alternatieven

Gelukkig zijn er ook gratis alternatieven waar je je mee kunt vermaken. Maak gratis een account aan op Spotify – en neem de reclame voor lief – en duik eens in het aanbod van NPO Start.

11. Zeg alles op

Als je écht wil bezuinigen, dan zeg je gewoon alle streamingdiensten op. Kijk na een maandje welke diensten je hebt gemist. Alleen voor die diensten sluit je vervolgens weer een abonnement af.