Elon Musk: Ik ga voor 70 procent zeker naar Mars en wil daar sterven

Musk zegt dat die droom steeds meer realiteit begint te worden. ,,Er zijn recent steeds meer doorbraken geweest die het allemaal mogelijk maken. Ik verwacht erheen te verhuizen’’, aldus Musk in de HBO-documentaire Axios. In de documentaire wordt elke aflevering een aantal beroemde personen op de voet gevolgd en uitgebreid geïnterviewd. Elon was zondagavond aan de beurt. Hij praatte onder andere over zijn autobedrijf Tesla en hoe de fabrikant van elektrische auto's bijna failliet ging.

Vanavond is er een landing op Mars, het begin van een onderzoek dat wellicht nieuwe mogelijkheden schept voor een verblijf op Mars. Musk ontkracht het gerucht dat tripjes naar de rode planeet een populaire trekpleister voor de rich and famous zouden kunnen zijn. ,,Je zou het kunnen vergelijken met advertenties voor avontuurlijke reizen naar Antarctica in de twintigste eeuw. Dat was ontzettend gevaarlijk. Ook bij deze reizen is er een grote kans om dood te gaan.’’ Veel tijd om te ontspannen voor de beroemdheden is er ook niet volgens de frontman van SpaceX: de nieuwe bewoners zouden hard moeten werken om een leefbare omgeving te maken.