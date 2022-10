Elon Musk koopt Twitter dan toch voor 44 miljard dollar en wil er een ‘alles-app’ van maken

Tesla-topman Elon Musk is nu toch bereid Twitter te kopen voor dezelfde prijs die hij eerder had geboden. De miljardair heeft dat in een brief aan het bestuur van Twitter aangegeven. In een tweet laat hij weten er een ‘alles-app’ van te willen maken. Twitter zegt de deal met Musk nu zo snel mogelijk te willen afronden.

Musk had in april een bod gedaan op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde zien. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Juridisch gevecht

Waarom Musk nu opeens weer verder wil met de deal, wordt niet direct duidelijk uit documenten die zijn ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Waarschijnlijk wil hij met zijn ommezwaai een gevecht in de rechtszaal over Twitter vermijden.

Sinds zijn eerdere terugtrekking voerden Twitter en Musk namelijk een juridische strijd waarbij het socialmediabedrijf de rijkste man ter wereld aan de overeenkomst probeerde te houden. Die zaak zou deze maand dienen in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. Naar verluidt dachten de advocaten van Musk dat hij die zaak mogelijk zou gaan verliezen.

Het nieuws kwam eerder vandaag al naar buiten via ingewijden die het aan persbureau Bloomberg hadden verteld. Beleggers reageerden meteen enthousiast en het aandeel Twitter schoot in New York fors omhoog.

App X

Elon Musk wil Twitter onderdeel maken van een zogeheten ‘alles-app’. Dat tweette hij afgelopen nacht zelf. Een ‘alles-app’ is een app die gebruikers zoveel verschillende diensten biedt dat zij eigenlijk niet meer naar andere apps toe willen. China kent die al, met WeChat.

Die app is eigenlijk een chatapp, zoals de naam al aangeeft, maar gebruikers kunnen in die app ook winkelen en gamen. Daarnaast biedt WeChat een eigen betalingssysteem, kunnen er bijvoorbeeld taxi’s worden besteld of maaltijden en kunnen gebruikers allerhande bankzaken lenen. Dat gebeurt deels doordat allerlei bedrijven graag hun diensten in WeChat aanbieden omdat zoveel mensen die app gebruiken.

3-5 jaar eerder

In het Westen is er geen vergelijkbare app. Facebookmoeder Meta heeft geruime tijd pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt. Inmiddels lijkt dat bedrijf zich niet meer ten doel te hebben gesteld om een ‘alles-app’ te bezitten.

Over Musks plannen is verder weinig bekend. In zijn tweet liet hij alleen de naam van zijn ‘alles-app’ los: X. Met de aankoop van Twitter komt het realiseren van App X drie tot vijf jaar dichterbij, zegt hij in een reactie.

