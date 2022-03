Elon Musk verschaft Oekraïne internet met Starlink: hoe (goed) werkt dat?

De satellieten van Elon Musk zijn sinds deze week actief in Oekraïne, zodat burgers en instanties daar met het internet verbonden blijven. Maar hoe werkt dat satellietinternet van Starlink precies, en hoe goed is je verbinding daarmee?

De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov schreef op Twitter een smeekbede aan Elon Musk: ‘Terwijl jij Mars probeert te koloniseren, probeert Rusland om Oekraïne te bezetten. En terwijl je raketten uit de ruimte landen, vuurt Rusland raketten af op het Oekraïense volk.’ Daarmee vroeg Fedorov of Musk kon helpen om het internet in Oekraïne op orde te houden.

Dat gebeurde vrijwel direct: de topman zei dat het Starlink-netwerk nu actief is in Oekraïne en dat apparatuur naar het land wordt verzonden. Door de schotels van Starlink op de lucht te richten, is het mogelijk een stabiele verbinding met het internet te maken. Een verbinding die niet zomaar door een aanvallende macht offline kan worden gehaald.

Tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is Starlink?

Starlink is een satellietnetwerk van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, waar Elon Musk de baas van is. In de afgelopen jaren stuurde SpaceX steeds meer satellieten de ruimte in, waar er inmiddels tweeduizend in een baan rond de aarde vliegen.

Wie een schotel en bijbehorende apparatuur van Starlink koopt, kan deze satellieten gebruiken om online te gaan. In 27 landen wordt daar al een tijdje mee getest, terwijl in Tonga en nu ook Oekraïne noodhulp via het netwerk wordt geboden.

Waarom is Starlink juist nu in Oekraïne zo belangrijk?

Als Russische strijdmachten knooppunten in het Oekraïense internet bereiken, kunnen ze het offline halen. Een neergehaalde zendmast zorgt er bijvoorbeeld voor dat burgers geen mobiel internet hebben en dat instanties niet goed met elkaar kunnen communiceren.

Omdat Starlink met satellieten werkt, is het buitengewoon lastig om dit netwerk zomaar offline te halen. Russische soldaten zouden de schotel van een gebruiker kunnen innemen om diegene zo van het netwerk te halen, maar dat moeten ze dan doen voor iedereen die met Starlink probeert te verbinden.

Werkt het een beetje oké?

Afgelopen zomer probeerde de redactie van techsite Tweakers alvast Starlink uit, om een idee te krijgen van de algehele internetkwaliteit. Die waren toen ‘positief verrast over hoe goed het satellietinternet nu al functioneert’, schreven ze op deze site. ‘SpaceX heeft hardware ontwikkeld die vrijwel elke consument gemakkelijk zelf thuis kan installeren en die out-of-the-box direct goed werkt. De download- en uploadsnelheden zijn zeer respectabel, maar wel wat inconsistent, en de vertraging is voor het gros van de dingen die mensen online doen, helemaal prima.’

In Nederland zou het netwerk vooral goed van pas komen in buitengebieden, terwijl het in dorpen en steden niet per se kan opboksen tegen het snellere glasvezel- of kabelinternet. Dat maakt het voor een land als Oekraïne, waar de luxe van een stabiel kabelnetwerk er nu niet altijd is, alsnog een verleidelijk alternatief.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.