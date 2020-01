Ernstig beveiligingslek in Internet Explorer: Microsoft komt pas volgende maand met oplossing

Het beveiligingslek, zo meldt de afdeling cyber security van de Amerikaanse veiligheidsdienst, is gevonden in de manier waarop Internet Explorer met het eigen geheugen omgaat. Een aanvaller kan de fout gebruiken om op afstand een schadelijke code op een getroffen computer uit te voeren. Eerder deze week bleek ook de browser Firefox van de firma Mozilla een soortgelijk lek te hebben. Beide fouten werden gevonden door Qihoo 360, een Chinees onderzoeksteam dat gespecialiseerd is in het vinden van beveiligingsstoringen in software. Hoeveel mensen slachtoffer van het gevonden lek zijn geworden of nog kunnen worden, is nog niet duidelijk.