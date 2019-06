Extreme trilstand gaat smartphones beschermen tegen zakkenrollers

De Zweedse telecomgigant Ericsson heeft een techniek ontwikkeld die diefstal van mobiele telefoons door bijvoorbeeld zakkenrollers onmogelijk maakt. Volgens het bedrijf zullen mobieltjes in de toekomst razendsnel via superslimme hartslag- en omgevingssensoren kunnen registeren of ze door iemand anders dan de eigenaar worden gepakt.

Het toestel reageert, zo stelt de firma, bij onbevoegd gebruik met de zogenoemde ‘gladde modus’ wat inhoudt dat het mobieltje zo hard en afwijkend gaat trillen dat het niet meer makkelijk vast te pakken is en uit de vingers van eventuele dieven kan glippen. Verder heeft de eigenaar van de smartphone op het moment van die extreme vibraties natuurlijk direct in de gaten of iemand anders zonder toestemming zijn of haar telefoon wil aanraken.

Ericsson beweert dat de innovatieve techniek - die momenteel nog niet wordt toegepast in mobiele telefoons - niet alleen kan werken bij een eventuele poging tot diefstal, maar dat de smartphone ook op termijn moet kunnen detecteren waar deze zich precies op het lijf bevindt, bijvoorbeeld in een borst- of broekzak. Zo kan voorkomen worden dat de telefoon daar uitvalt.

Adaptieve wrijving

Hoe dat kan? Volgens het bedrijf zal de telefoon in de toekomst via intelligente sensoren (hartslag, warmte en beweging) exact weten waar het in afwijkende situaties is en zo hevig gaan trillen dat het oppervlak stroever wordt. Daardoor blijft het toestel als het ware ‘plakken’ in bijvoorbeeld een broekzak.

Ericsson noemt de nieuwe techniek ‘adaptieve wrijving’ en wil telefoons op termijn en in eerste instantie de mogelijkheid geven ze in een aantal gebruikersmodi te zetten, zoals ‘in gebruik’, ‘in de zak’ of ‘aan het opladen'. De telefoon weet op die manier hoe het in welke situatie moet reageren. Als de sensoren afwijkingen 'zien’ komt de mobiel razendsnel in actie.