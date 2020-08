Facebook grijpt in: geen foto's of filmpjes van Zwarte Piet meer

Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), reageert op zijn eigen Facebookpagina verheugd op het nieuws. ‘11 augustus 2020 is een heugelijke dag’, zegt hij. ’We zijn hoopvol dat deze internationale erkenning de rest van Nederland zal helpen in te zien dat we klaar zijn voor een feest dat leuk is voor alle kinderen’.



Facebook zegt de afgelopen negen maanden met zestig organisaties uit verschillende landen te hebben gesproken over de nieuwe regels tegen racisme en discriminatie. KOZP valt daar niet onder: de leden werden vanochtend op de hoogte gebracht van de nieuwe richtlijnen. Daarop volgde een discussie, onder meer over de handhaving van de nieuwe regels. Woordvoerster Naomie Pieter (KOZP): ,,We zijn allereerst vooral blij met deze stap. Facebook blijft een gigantisch platform met veel macht. Maar we zijn benieuwd hoe het in de praktijk zal werken. Hoe vaak moet een specifieke foto bijvoorbeeld gerapporteerd worden voordat deze wordt verwijderd? Zet Facebook wel genoeg mankracht in tijdens de feestdagen, wanneer het overloopt van de foto's? We hadden het in ieder geval mooier gevonden als Facebook technologie had ingezet die hun gebruikers beschermt al vóór het plaatsen van foto's en filmpjes van Zwarte Piet.”



Automatische verwijdering is volgens Facebook nog niet mogelijk. ,,De technologie is er wel, maar de relevante data ontbreekt. Op het moment zou de inzet van computers tegen blackface nog een te groot schepnet zijn”, aldus een woordvoerster van het sociale medium.