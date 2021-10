Facebook heeft grote plannen: ‘metaversum’ moet alleen al in Europa 10.000 banen opleveren

Dat klinkt vaag, maar dat komt doordat het hele concept nog heel vaag is. Het meest concreet is nog dat je via een ‘avatar’ (een poppetje van jezelf) naar je werk kunt, mee kunt doen aan vergaderingen, concerten kunt bezoeken, naar de bioscoop kunt gaan, kunt winkelen en kleren aan kunt passen en natuurlijk ook gewoon kunt gamen. Belangrijk is dat je moeiteloos van de ene omgeving naar de andere kunt overstappen. Daarbij moet je dan een soort bril opzetten, zoals die nu al gebruikt wordt in bijvoorbeeld virtual reality-spellen. Facebook is al bezig met de verdere ontwikkeling van deze Oculus-bril.



Volgens Zuckerberg moet zijn metaversum toegankelijk worden via alle verschillende soorten platforms: virtual reality, augmented reality (bijvoorbeeld een normale bril waarop tekst wordt geprojecteerd), de pc, mobiele apparaten en spelcomputers. En, zo benadrukt hij: het metaversum wordt niet ontwikkeld of gecontroleerd door één enkel bedrijf. Zoals Facebook, bijvoorbeeld.