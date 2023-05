Facebook-moeder Meta krijgt megaboete van 1,2 miljard euro

Radiostil­te voorbij: sofwarebe­drijf Nebu moet van rechter nu écht meer info over hack geven

Softwareleverancier Nebu uit Wormerveer moet meer informatie geven aan een van zijn opdrachtgevers, marktonderzoeker Blauw uit Rotterdam, over een datalek. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten in een kort geding dat was aangespannen door Blauw.