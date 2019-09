Facebook stort zich op datingmarkt: nieuw datingplatform live in twintig landen

Preview IFA Deze slimme So­nos-spea­ker kun je gewoon meenemen naar het strand

17:45 Speakermerk Sonos is een grote naam voor veel audio en smarthome-fans. De speakers staan bekend om zijn simpele en kwalitatieve systemen, die je met een even eenvoudige als veelzijdige app kunt besturen. Vandaag kondigde het merk een nieuwe draadloze speaker aan die je overal mee naar toe kan nemen. Er zit namelijk een accu in. Tweakers mocht alvast een kijkje nemen naar het product op de techbeurs IFA in Berlijn.