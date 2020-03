Facebook verwijdert misleidende advertenties van campagne Trump

Nietsver­moe­den­de Zeeuwen voor honderden euro's opgelicht door QR-co­de-truc

5 maart Wanneer een 18-jarige jongen over de parkeerplaats aan de Westwal in Goes (Zeeland) loopt, spreken twee mannen hem aan. Ze willen geld wisselen en bieden in ruil een QR-code aan. De jongen scant de code met zijn telefoon. Twee uur later ontdekt hij dat er 450 euro van zijn bankrekening is afgeschreven. Zeeland telt tot nu toe vier slachtoffers van QR-fraude.