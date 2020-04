Facebook voegt stille modus toe om gebruikers controle te geven over activiteit

Gebruikers kunnen de functie vinden in het Your Time on Facebook-dashboard, zo schrijft onder meer The Verge. Hier kunnen gebruikers aangeven tussen welke tijden en op welke dagen de stille modus actief moet zijn. Wanneer gebruikers de app openen terwijl Quiet Mode actief is, krijgen ze een beeldvullende melding waarin staat dat de functie actief is en voor hoe lang deze functie nog actief is. Gebruikers kunnen er dan voor kiezen om de stille modus uit te schakelen en alsnog gebruik te maken van de app. Ook ‘de meeste’ pushnotificaties worden tijdens deze tijden geblokkeerd. Volgens Facebook is het bedrijf wettelijk verplicht om bepaalde notificaties, zoals die over privacy-updates, wel door te sturen.